Posebni se vraća tamo gdje cijene njegov antinogomet: 'Jedan je od nas'

Jose Mourinho nakon otkaza u Manchester Unitedu mogao bi se brzo vratiti na svoje omiljeno mjesto, uz teren.

Prema navodima talijanskih medija, poput Calciomercata, Mourinho bi se danas trebao sastati s Beppeom Marottom, direktorom Intera.

Portugalac je u talijanskom velikanu stekao status ikone 2010. godine kada je s Nerazzurrima osvojio talijanski kup, Serie A i Ligu prvaka.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS/PIXSELL

Zadnji je to put da je Portugalac, ali i Inter, imao tako dobre rezultate te se čini kako bi se 'stara ljubav' mogla obnoviti. Luciano Spalletti trebao bi voditi Inter do ljeta jer mu na klupi milanskog kluba ne ide sjajno, daleko je od borbe za naslov, ispao je iz talijanskog kupa, a i iz Lige prvaka.

"Mourinho će u u PSG, Real Madrid ili Bayern"

Poznati talijanski novinar Ivan Zazzaroni smatra kako od ponovne suradnje Intera i Mourinha neće biti ništa.

#Mourinho è a Londra e per il futuro ha 3 opzioni:

1) Real

2) Paris SG

3) Bayern

L’ultima squadra che tornerebbe ad allenare è l’Inter, che ama, per non “sporcare” l’eternità del ricordo.