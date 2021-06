Porazi u četvrtfinalu: Mektić i Pavić ispali u Queen'su, a Martić i Rogers u Berlinu

Najbolji teniski par ove godine Hrvati Nikola Mektić i Mate Pavić u četvrtak su poraženi u četvrtfinalu parova na londonskom ATP turniru u Queen's Clubu od Amerikanca Reillyja Opelke i Australca Johna Peersa sa 1-6, 2-6 nakon samo 55 minuta igre.

Mektić i Pavić su četiri puta izgubili svoj servis, dok su njihovi protivnici jedino imali problema kada su servirali za prvi, a potom i drugi set. No, uspješno su to riješili.

Mektić i Pavić nisu mogli igrati na Roland Garrosu, a razlog je tome je bio pozitivni test na koronavirus. Oni su ove godine igrali u osam finala, a osvojili su šest naslova (Antalya, Melbourne, Rotterdam, Miami, Monte Carlo, Rim).

Hrvatska tenisačica Petra Martić i Amerikanka Shelby Rogers su na WTA turniru u Berlinu na travnatoj podlozi poražene u četvrtfinalu od Bjeloruskinja Viktorije Azarenke i Arine Sabalenke sa 3-6, 4-6 poslije 68 minuta igre.

Martić i Rogers su u prvom setu propustile dvije break-lopte kod 1-1, i to im se osvetilo u osmom gemu gdje su jedinu break-loptu iskoristile Bjeloruskinje. U drugom setu Martić i Rogers prve dolaze do breaka i vodstva 3-0, no nakon toga dva puta gube servis i meč. To je treći puta zaredom da su Martić i Rogers zaustavljene u četvrtfinalu parova, prvo početkom svibnja u Madridu, pa prije osam dana na Roland Garrosu i sada u Berlinu.