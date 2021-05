Poraz Dodiga i Polašeka, a Mektić i Pavić u četvrtfinalu

Osvajači Australian Opena Hrvat Ivan Dodig i Slovak Filip Polašek u četvrtak su u osmini finala parova na ATP 1000 turniru u Rimu poraženi od Australca Johna Peersa Novozelanđanina Michaela Venusa sa 1-6, 6-7 (2) u meču koji je trajao sat i 23 minute.

Nakon što su uvjerljivo izgubili prvi set, Dodig i Polašek su loše krenuli i u drugi, jer su u odmah u prvom gemu ostali bez servisa. Uspjeli su ga vratiti u osmom gemu, izjednačivši na 4-4. Drugi set je na kraju otišao u tie-break gdje su Peers i Venus sa dva mini-breaka poveli 5-1 i rutinski zaključili meč u svoju korist.

S druge strane Nikola Mektić i Mate Pavić bili su uspješni i plasirali su se u četvrtfinale parova na turniru u Rimu, nakon što su u osmini finala sa 7-6 (4), 7-6 (2) pobijedili novozelandsko-austrijsku kombinaciju Marcusa Daniella i Philippa Oswalda poslije sat i 40 minuta igre.

Za nastup u polufinalu Mektić i Pavić će se boriti protiv Francuza Adriana Mannarina i Benoita Pairea, i bit će to njihov prvi međusobni susret. Za Mektića i Pavića ova je godina izuzetno uspješna, do finala su stigli sedam puta, a do sada su osvojili pet naslova (Antalya, Melbourne, Rotterdam, Miami i Monte Carlo).