Poput Filipa Hrgovića, i Ivana Habazin će se boriti za svjetski boksački naslov

Tri tjedna nakon što je u prestižnom meču na šest rundi održanom u Hollywoodu, ali onom na Floridi, pobijedila Mađaricu Timeu Belik, za hrvatsku boksačku profesionalku Ivanu Habazin stigla je jako dobra vijest.

Ivani je to bila 27. borba u profesionalnoj karijeri i 22. pobjeda a 28. ju čeka sa svjetskom prvakinjom po WBC organizaciji Jessicom McCaskill. Naime, iz Odbora za ženski boks organizacije WBC naredili su da spomenuta McCaskill ima obvezu braniti naslov upravo protiv Hrvatice, službene prve izazivačice, a ne protiv Engleskinje Sandy Ryan. Štoviše, Engleskinjin promotor Eddie Hearn dobio je obavijest da uzvrat između McCaskill i Ryan, koji je zagovaran zbog proturječne odluke sudaca (remi koji je značio obranu naslova) u korist Amerikanke, nije na redu nego će pobjednica meča McCaskill - Habazin imati obvezu boriti se s Ryan.

A ako bi Hrvatica McCaskill pobijedila onda bi bila vlasnica tri pojasa (WBC, WBA, IBO) koliko ih trenutno drži McCaskill.

- Vjerujem da Jessicu mogu pobijediti jer mi odgovara po stilu. Drago mi je da je WBC održao riječ i da McCaskill mora braniti naslov protiv mene kao prve izazivačice.

S obzirom na to da se pokušavao dogovoriti uzvrat između McCaskill i Ryan, bilo je pokušaja da se Ivani honorira njeno čekanje?

- S obzirom na to da je boks biznis i kad netko silno želi uzvrat, očekuje se i "step a side" ponuda. Naime, iako su me pokušali preskočiti WBC im je prvotno rekao da ako žele revanš da prvo probaju dogovoriti sa mnom. A ponuda je bila sramotna. Ja bih se možda i povukla u stranu da su mi to bili voljni pristojno platiti i da mi dogovore meč na istoj priredbi. Osim toga, što bi mi značio uzeti novce a ne boksati osam mjeseci ili više. Inače, ovaj meč čekam od lipnja 2021. i upravo kada sam dobila ponudu da stanem u stranu moj unutarnji osjećaj je bio da to odbijem i da idem po naslov.

Nije li to Ivana imala slične probleme kao i njen hrvatski kolega Filip Hrgović koji je također prvi izazivač (on je po IBF-u) i koji se također nalazio u čekaonici ali je pravo za borbu za naslov i dočekao. Koliko u profesionalnom boksu doista na sve to utječe veličina tržišta s kojeg dolaziš?

- Iako je Filip dugo čekao svoju priliku, ujedinjene naslova uvijek ima prednost ispred obveznog izazivača. Trenutno svi žele vidjeti meč između Usika i Furyja i naravno da je taj meč odobren od strane svih četiriju federacija. Ono što je bitno jest odluka IBF-a da iako bude klauzula o uzvratu, IBF će uprazniti svoj naslov za kojeg će boksati Filip. A to je, na kraju, "win-win" situacija. Jednom kad imaš pojas sve se mijenja. Prema trenutnom rankingu broj dva je Šveđanin Otto Wallin i ako tako ostane taj meč bi trebao biti savršen za Filipa. Wallin je dobar boksač, sve je iznenadio u meču s Furyjem, ali nije razoran. Filip ima sve da ga pobijedi i da postane svjetski prvak.

S obzirom na to da ženski boks nije plaćen koliko i muški, koliko se Ivani isplati ovo što radi?

- Pobjeda u ovom meču omogućila bi mi da si osiguram egzistenciju jer bih automatski dobila ugovor a upravo je to i jedan od motiva nakon svih ovih godina žrtvovanja i ustrajanja na ovom putu. A u tome ne bih uspjela bez sponzora i onih koji su bili uz mene i koji to i dalje jesu. A to su Klemm Security, Poliklinika Perić Staničić, Plan Prestige i Poliklinika Zubović i bez njih ne bih mogla trenirati i pripremati se sve ovo vrijeme - ustvrdila je Ivana koja se trenutno nalazi na Floridi, njenoj sad već stalno bazi.