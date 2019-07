Popularni Španjolac: Za mene će uvijek postojati 'sveto trojstvo' - Hrvatska, Zagreb i Dinamo

Zadnjih tjedana u Dinamu nema spominjanije teme od Danija Olma (21). Sjajni španjolski veznjak bio je na pragu odlaska ovog ljeta, nakon pet godina provedenih podno maksimirskih tribina. No, kako sada stvari stoje, Dani će, barem još ovu polusezonu, ostati u modrom jatu. Iako se za njega, barem prema kuloarima, otimaju neki od vodećih europskih klubova. Otišao za koji dan ili mjesec, manje je važno. Sigurno je da je taj španjolski veznjak sazrio za velike stvari i da će se njegov transfer iz Dinama brojiti u desecima milijuna eura. Olmove smo “ulovili” dok je Dani još bio u režimu španjolske reprezentacije.

Koliko ste zadovoljni Danijevim igračkim razvojem u Dinamu, pitamo Danijeva oca Miguela?

– Iznimno sam zadovoljan. Kada se sve uzme u obzir, smatram da je njegov rast bio spektakularan – počeo je Miguel koji je po struci nogometni trener i stalno bdije nad sinovom karijerom.

Tko je najviše odlučio da Dani 2014. godine dođe u Dinamo?

– Bilo nam je teško odlučiti, ali odluka o dolasku u Zagreb donesena je konsenzusom cijele obitelji. Također, poslušali smo savjete bliskih prijatelja koji su uključeni u nogomet. Naravno, istaknuo bih tu važnu ulogu njegova menadžera Andyja Bare, no na kraju sam kao otac i trener donio konačnu odluku.

Imate talente, ali...

U jednom trenutku Danijev status u Dinamu bio je upitan, bilo je govora o mogućem odlasku iz kluba. Kako ste proživjeli taj period?

– U igračkom smislu Dani nikada nije bio upitan. Ali Dani se uvijek znao nositi s kriznim trenucima jer je mentalna snaga jedan od njegovih najjačih aduta.

U kojem ste trenutku dobili potvrdu da Danijev razvoj u Dinamu ide u pravom smjeru?

– Smatram da je uvijek bio u pravom smjeru. Zato je on sada tu gdje jest. Druga stvar je što su određeni treneri imali hrabrosti staviti ga u momčad.

Miguel je o mogućem transferu zadnjih tjedana intenzivno razgovarao sa svojim sinom. Jedna od potencijalnih destinacija spominjana je i Bundesliga?

– A komu se ne bi svidjelo igrati na toj razini? Nama svakako bi – smije se Miguel.

– Nije važno u kojoj će od liga petice završiti. Važno je da je to prava momčad u kojoj će Dani rasti kao igrač i biti njihov važan projekt

Kolika je njegova objektivna tržišna cijena?

– Ne znam, iskreno. Danas na nogometnom tržištu vlada prava ludnica u kojoj ništa nije nemoguće i sve se plaća visokim iznosima. Ali ja sam samo Danijev otac i nogometni trener...

Kako bi ocijenio ovih pet Danijevih godina u Dinamu?

– Prva sezona bila je dobra, druga jako loša, u trećoj je imao dvije faze. U prvoj je njegov povratak bio jako loš, a drugi jako dobar. Zadnje dvije sezone kontinuirano raste njegovo samopouzdanje, a samim tim i izvedba na terenu. Kako u Barceloni gledaju na njegov igrački razvoj. Sigurno nisu presretni jer se ispostavilo da su ispustili kapitalca...

– Nisu ni shvatili da ćemo otići u Dinamo. No, danas ga iznimno respektiraju kao igrača.

Teoretski gledano, bi li se Dani mogao uklopiti u današnji Barcelonin stil igre?

– Dani se može uklopiti u bilo čiji stil igre – jasan je Miguel.

Osvrnuo se i na nedavno završeno Europsko prvenstvo mladih reprezentacija na kojemu je do kraja otišla baš Španjolska.

– Zaista su igrali na najvišoj razini i zaslužili su naslov prvaka.

A kako je vidio Hrvatsku?

– Hrvatska ima sjajne igrače poput Benkovića, Šunjića, More, Majera, Vlašića, Brekala... No nedostaje momčadski duh. Pojedinačne bitke ne znače da ćete dobiti rat – zaključio je Miguel Olmo.

Prima savjete od igrača Reala

Dani će istaknuti da je osvajanje Europskog naslova prvaka španjolske navijače još više približilo reprezentaciji. A gdje vidi ovu momčad za, recimo, pet godina?

– Ova generacija je sjajna i ako u sljedećem periodu budemo radili s istom predanošću kao i do sada, možemo španjolskoj naciji donijeti puno radosti.

Ističe da prima savjete od Danija Ceballosa i Jesúsa Valleja, kao zvijezda koje dolaze iz velikog Reala.

– Naravno, moram usvajati i slušati. To je preduvjet napretka.

Koliko mu se status promijenio nakon osvajanja europskog naslova prvaka?

– Možda me sada malo više ljudi poznaje, ali moja dnevna rutina nije se promijenila.

Sada je izvjesno da će ostati u Dinamu, barem do polusezone... A odlazi li u Bundesligu?

– Sviđa mi se ta liga. No, na kraju ću otići u klub u kojem će me trener htjeti i gdje ću igrati. Jer, igranje nogometa me čini sretnim. Nema novca koji će me usrećiti ako budem sjedio na klupi.

A kada ode, kakvu će emociju ponijeti sa sobom?

– Uvijek će za mene postojati “sveto trojstvo”: Hrvatska, Dinamo i Zagreb...

Kakvu bi poruku poslao klincima u Europi koji se dvoume da krenu njegovim stopama?

– Ispričao bih im priču o dječaku koji je sa šesnaest godina napustio jedan od najboljih svjetskih klubova, došao u Dinamo, borio se svaki dan kako bi mu se ostvarili snovi – zaključio je Dani Olmo.