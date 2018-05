Popele su se na krov Europe, a onda - kraj

Stolnotenisačice Dr. Časla nove su europske klupske prvakinje. U dva finalna susreta bile su bolje od turske Burse, 3:2 u gostima i 3:0 u Dedićima, u uzvratnom susretu.

Igraju gdje ih se bolje plati

Netko će se zapitati kako to da Hrvatska ima tako dobre igračice i tako dobar klub koji je prvak Europe? Odgovor je jednostavan. Dr Martin Tino Časl, veliki zaljubljenik u stolni tenis i vlasnik Kreativnog razvoja, prve privatne osnovne škole u Hrvatskoj, koja upravo slavi 20 godina postojanja, želio je podignuti pehar Lige prvakinje. I to pod svaku cijenu. A da bi bio najbolji u Europi, valjalo je uložiti svoj novac i dovesti što veći broj kvalitetnih igračica. Odlučio se za igračice iz Azije i u klub doveo Kineskinje Hoi Kem Doo, Yu Fu, Jie Li i Xitung Zhou.

Riječ je o igračicama koje su rangirane između 11. i 30. mjesta na svjetskoj rang-listi.

Najbolje je plasirana Doo koja je trenutačno 11. igračica svijeta.

– Bolje od njih nisam mogao dovesti jer su na prvih deset mjesta Kineskinje koje igraju u Kini i koje ne mogu igrati za europske klubove sve dok su aktualne članice kineske reprezentacije – istaknuo je dr. Martin Tino Časl.

Kako stupiti u kontakt s kineskim igračicama?

Tu je veliku ulogu odigrala Tian Yuan, Kineskinja s hrvatskom putovnicom koja već nekoliko godina živi u Varaždinu i koja odlično govori hrvatski jezik. Na kraju krajeva ona je trenutačno i izbornica hrvatske reprezentacije.

Tian ima dobre veze i poznanstva i nije joj bilo teško dovesti kvalitetne igračice.

A azijske igračice igraju tamo gdje ih bolje plate. Uostalom, ove je sezone u Ligi prvakinja igralo dvadeset igračica iz Azije raspoređenih u 12 klubova. Svaki klub imao je barem jednu igračicu iz Azije, a dr. Časl sve četiri.

– U moje vrijeme, a i u vrijeme prije nego što sam postao trener, za europske klubove nisu igrale igračice iz Azije. Tako je zagrebačka Mladost 1983. godine došla do finala Lige prvakinja s domaćim igračicama. Zlatko Novaković bio je trener, a za Mladost su tada igrale Branka Batinić, Eržebet Palatinuš i Dubravka Fabri – istaknuo je Neven Cengar, stolnoteniski trener.

Pehar pobjednica Lige prvakinja pehar je koji će sigurno naći dobro mjesto u obitelj Časl.

– U sobi mojeg sina 20 je najvrednijih pehara koje je klub osvojio, i ovaj ide tamo – istaknuo je Martin Tino Časl koji umjesto da slavi ovaj uspjeh, realno kaže:

– Ovo je kraj mojih europskih ambicija. Nemam više motiva. Klub se neće ugasiti, prvo se neće ugasiti jer sam zbog kluba sagradio ovu lijepu dvoranu – rekao je predsjednik kluba.

Ljubav s igračicama Azije nije dugo trajala?

– Jako im zamjeram što nisu htjele ići u Linz i što nisu htjele igrati finale Srednjoeuropske Superlige. Da smo osvojili taj trofej, imao bih četiri pehara u godinu dana, a to nije pošlo za rukom nijednom klubu na svijetu. Sve je krenulo naopako nakon što smo u Poljskoj pobijedili i ušli u finale Lige prvakinja. Razgovarao sam s Tian i moja ideja bila je da i sljedeće godine nastavimo u istom sastavu te da se pojačamo Rumunjkom Bernadette Szocs, trenutačno 33. igračicom svjetske rang-liste. Naravno, bio sam spreman uložiti svoj novac, ali u istom iznosu kao i ove sezone. Nakon tog razgovora Tian je došla s novim zahtjevima koji su bili puno, puno veći. Da se razumijemo, Tian je izuzetno zaslužna za ovaj uspjeh, ali moje mogućnosti takve su kakve jesu i ja to nisam mogao pratiti. I rekao sam joj potpuno otvoreno da ja to ne mogu platiti i našoj je suradnji došao kraj – istaknuo je Martin Tino Časl.

Branio bi naslov Lige prvakinja

Malo ste razočarani trenericom?

– Puno toga nije ispoštovala iz našeg ugovora. Primjerice, u ugovoru piše da sedam dana prije meča Lige prvakinja mora biti s igračicama u klubu, a ona je na zadnja dva meča u gostima dolazila dan prije meča – objašnjava dr. Časl. Tko će danas igrati za klub u uzvratnoj utakmici finala doigravanja za prvakinje Hrvatske? – Vidjet ćemo. Trebale bi igrati najmanje dvije Azijatkinje. Znam samo da Tian neće sjediti na klupi – zaključio je Martin Tino Časl. Budžet kluba za ovu sezonu bio je milijun kuna. Novo razmišljanje predsjednika kluba jest da bi s istim budžetom ipak branio naslov Lige prvakinja sljedeće sezone.