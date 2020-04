Poludio je kada je shvatio da djevojke koje je doveo u sobu nisu žene

Legenda i dalje živi. Osjetio je na svojoj koži, odnosno glavi, jedan dječak iz Engleske koji je u izolaciji zamolio oca da ga ošiša poput njegova nogometnog idola Ronalda.

Mislio je, naravno, na Cristiana Ronalda, no otac je kao uzor za frizuru uzeo svoga junaka iz djetinjstva i sinu napravio legendarno (ne)djelo koje je Luís Nazário de Lima najpoznatiji kao Ronaldo (43) nosio za vrijeme SP-a 2002., a koje je, nažalost, tada postalo globalni trend koji su kopirali milijuni djece.

Zvali su ga “Il Phenomeno” ili “Fenomen” jer sličan njemu se nije pojavio. Rasprave oko toga tko je najbolji nogometaš u povijesti svode se na isti zaključak – da nije imao “staklena” koljena, Ronaldo bi bez konkurencije bio koplje ispred svih.

Danas većinski vlasnik španjolskog prvoligaša Valladolida, zabio je u karijeri 414 golova u 616 utakmica, Fifa ga je u tri navrata (1996. ,1997. i 2002.) proglašavala za najboljeg nogometaša svijeta, dva puta (1997. i 2002.) osvajao je najveće individualno nogometno priznanje Zlatnu loptu France Footballa.

Dvaput je bio prvak svijeta, na dva Mundijala bio je najbolji strijelac, 2002., a s ukupno postignutih 15 pogodaka, jedan manje od Miroslava Klosea, drugi je najbolji strijelac u povijesti svjetskih nogometnih prvenstava.

Samo Pele za Brazil zabio više

Najmlađi je osvajač Zlatne lopte u povijesti, imao je 21 godinu i tri mjeseca kada je bio proglašen najboljim na svijetu. S 62 gola drugi je najbolji strijelac u povijesti nogometne reprezentacije Brazila.

Samo je Pele zabio više, ukupno 77. Tko zna kojim bi se sve superlativima slavila ta karijera da nije bilo teških ozljeda koje su ga očito jedine mogle zaustaviti.

Kolika je panika bila u protivničkoj momčadi kada je Ronaldo jurišao prema njihovim vratima, najbolje opisuje rečenica Siniše Mihajlovića:

– Krene Ronaldo u kontranapad, a Nesta i ja sami u obrani!

Jorge Valdano, nekoć sportski direktor Reala, imao je razumijevanja za Mihajlovića i sve braniče svijeta.

– Kada Ronaldo napada, izgleda kao da napada čopor .

Zbog njegove nevjerojatne brzine i snage, koje su doduše kopnjele kako su ga ozljede stizale, u kombinaciji s čudesnom tehnikom Brazilac je bio nezaustavljiv.

– To što je taj čovjek radio s loptom u toj svojoj ludoj brzini, to nije imalo veze s bilo kim od ostalih nogometaša. Njegovi driblinzi kad u punom sprintu predribla četiri-pet suparnika, a lopta mu je zalijepljena za kopačku... Ronaldo je igrao kao u videoigrici – opisao je Marcel Desailly.

Alessandro Costacurta, član legendarne generacije Milana, potvrđuje da je Ronaldo bio najveća noćna mora najboljih svjetskih braniča.

– Zbog njega smo svi izgledali loše. Uživao je gledati nas kako jedemo travu za njim. Svi najbolji defenzivci moje generacije, Maldini, Nesta, Cannavaro... Svi će vam reći kako im je najteže bilo čuvati Ronalda. Inače sam spavao mirno, osim noć prije nego što sam trebao igrati protiv Ronalda. Uživao je u nogometu i imao tehniku kakvu nikada nitko nije.

Zlatan Ibrahimović u navali ega i potrebe da zabavi mase sebe voli nazvati Bogom. No i taj je “Bog” imao svoje božanstvo, o čemu svjedoči jedna od rijetkih fotografija iz Zlatanove mladosti.

Svoju sobu u obiteljskom domu u Malmöu mladi Zlatan pretvorio je u svetište jedinog čovjeka kojem se divio. Na zidu su Ronaldovi posteri u dresu Brazila, Barcelone i Intera, u rukama Ronaldova autobiografija, a na zaslonu ekrana kompjutora Ronaldova fotografija...

– To što je on radio na terenu nijedan nogometaš nije uspio ni prije ni poslije njega. Sve kod njega je bilo prirodno. Rodio se da bude to što je bio. Ne može se treningom postati takav. Takav se ne pravi, takav se rađa. Jedinstven – kazao je Ibrahimović.

Rasprava koji Ronaldo je pravi Ronaldo vodi se i vodit će se još godinama. Cristianu u korist ide broj golova koje je postigao u karijeri, Portugalac je i trofejniji nogometaš – pet puta osvajao je Ligu prvaka, dok Brazilac nije niti jednom.

No zato je Nazário de Lima u dva navrata bio svjetski prvak, čemu Cristiano nije bio ni blizu. Usporedbe se često svode na subjektivno mišljenje, a za Joséa Mourinha nema dvojbe:

– Trenirao sam Ronalda. Ne ovog Cristiana, nego onog pravog, brazilskog Ronalda!

Prema studiji statističke platforme “Play Ratings”, koja je u obzir uzela skok u vrijednosti transfera nogometaša kroz godine i inflaciju, odšteta za Nazário de Limu u njegovim najboljim danima bila bi uvjerljivo najveća u povijesti nogometa.

Njegov transfer danas bi iznosio čudesnih 433 milijuna eura!? To je dvostruko više od rekordne odštete koju je PSG isplatio za Neymara.

– On je bio savršenstvo, gotovo mitska figura. Volim Messija, dugo sam vremena igrao s Cristianom Ronaldom, Neymar je nevjerojatan, Ronaldinho spektakularan, ali kada svu četvoricu stavite na jedno mjesto, onda dobijete Ronalda u njegovu najboljem izdanju – komentirao je bivši nogometaš Atlética i Manchester Uniteda Quinton Fortune.

Igrao je Ronaldo za najveće rivale, i za Barcelonu i za Real, i za Inter i za Milan, i svugdje je bio obožavan, navijači mu nikada nisu zamjerali “izdaju”, nikada nije bio izviždan. Postao je mit kao što je mit i ono što mu se zbilo noć prije finalne utakmice SP-a 1998. protiv Francuza...

Frizura je bila katastrofalna

Tada najbolji napadač svijeta svega nekoliko sati pred utakmicu završio je u bolnici, a do danas ostaje zagonetka zašto. Ronaldo je taj dvoboj odigrao, ali uopće nije sličio na sebe, a naznake odgovora došle su idućih dana. Navodno je noć prije finala nezaustavljivi napadač u snu doživio napad. Tijelo mu se grčilo, a iz usta pjenilo.

– Mrtav je, mrtav je! – vikao je Roberto Carlos, trčeći od apartmana do apartmana i udarajući po vratima, u očaju tražeći pomoć. Edmundo i César Sampaio prvi su stigli u sobu, a potonji je možda Ronaldu i spasio život jer mu je izvukao jezik kako se ovaj ne bi ugušio.

Liječnik reprezentacije Lidio Toledo navodno je plakao kada je izlazio iz sobe. Razvile su se brojne teorije zavjere, spekuliralo se da je Ronaldo “puknuo” pod pritiskom, da je bio otrovan, da je imao epileptični ili čak srčani napad, da je pod pritiskom Nikea koji je bio sponzor nogometaša i brazilske reprezentacije, a slučaj je istraživala čak i posebno osnovana komisija brazilskog parlamenta.

Četiri godine poslije, na SP-u 2002., kako bi ublažio ogroman pritisak, odlučio se na potez kojim je nesvjesno pokrenuo globalni trend.

– Prije prvenstva mučila me ozljeda noge koju nikako nisam mogao sanirati. Jako sam se psihički mučio jer sam svakodnevno čitao o tome. Trudio sam se ne razmišljati o tome, ali ljudi su govorili samo o mojoj ozljedi. Onda sam jednog dana odlučio skrenuti pozornost s toga kako bih si povećao šanse za oporavak. Na treningu sam se pojavio s tom frizurom koja je uzburkala svjetsku javnost. Odjednom je cijeli svijet pričao o mojoj frizuri, a prestale su priče o mojoj ozljedi noge – otkrio je nogometaš s dva gola u finalu protiv Njemačke donio Brazilcima naslov svjetskih prvaka.

I Ronaldo je svjestan da mu je frizura bila katastrofalna.

– Znam da sam užasno izgledao. Žao mi je samo djece koja su me kopirala tom frizurom, ali sam bio prisiljen to napraviti – zaključio je Ronaldo.

Poput mnogih brazilskog nogometnih zvijezda i Ronaldov osobni život bio je ništa manje spektakularan od njegovih golova. Dva puta se ženio, prvi brak mu je izdržao četiri godine, drugi tek tri mjeseca i to nakon što je potrošio milijun eura na luksuzno vjenčanje u francuskom dvorcu. Još dva puta je bio zaručen, a otac je najmanje četvero djece.

Koliko je bio slab na zgodne djevojke, najbolje je opisala anegdota koju je prepričao Pato.

– Prvi put sam došao u svlačionicu Milana sa 17 godina. Sjedio sam između Ronalda i Maldinija, a preko puta je bio Kaká. Ronaldo mi je rekao da pođem s njim i pokazao mi Playboy! Rekao mi je da mogu u njegovu grupu ili mogu kod Kake i vjernika kod kojih se čita Biblija – prepričao je Pato svoje upoznavanje s Ronaldom.

Sklonost prema ženama Ronalda je, međutim, umalo stajala glave. Koncem travnja 2008. izbio je skandal nako što je otkriveno kako je završio u hotelskoj sobi s tri transvestita.

Ronaldo je isprva mislio kako je pokupio prostitutku i prihvatio njezin prijedlog da pozove još dvije prijateljice. No kada je otkrio da je riječ o trojici muškaraca brže-bolje je pokušao izbjeći skandal ponudivši im 600 dolara za šutnju što je bilo premalo za tri “kraljice noći” – tražili su 30.000.

Neugodna situacija postala je još neugodnija jer je zbog žučne svađe na intervenciju pozvana i policija pa je Ronaldu propala i posljednja nada da izbjegne javnu sramotu.

Neko vrijeme mu se svijet smijao, ali i taj je incident brzo otišao u zaborav i nije naštetio nogometnoj ostavštini čovjeka kojem nije bilo suđeno da postane najveći u povijesti igre.