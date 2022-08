Poljud je bio na europskoj razini, no Španjolci su drugi svijet!

Sve je na Poljudu večeras bilo na europskoj razini. Navijačko ozračje, mnoštvo poznatih javnih osoba, fokus šire nogometne javnosti, energija svojstvena samo gradu kakav je Split...

Pa i pristup splitske momčadi koja se od prve minute 'bacila na glavu'. No, nedostajao je najvažniji sastojak, individualna klasa kojom bi Hajduk parirao moćnom suparniku. I bila je to potpuno druga momčad Hajduka u odnosu na onu prvu utakmicu, energija s tribina podigla je razinu njene izvedbe. Ustvari, jedino to nije bilo upitno.

Foto: Miroslav Lelas/PIXSELL 25.08.2022., stadion Poljud, Split - Uzvratna utakmica doigravanja za UEFA Konferencijsku Ligu, HNK Hajduk - Villarreal CF. Photo: Miroslav Lelas/PIXSELL

Sve taktičke analize o kojima je Valdas Dambrauskas ovih dana razmišljao, nisu bile dovoljne iz jednostavnog razloga - Villarreal je bolja momčad i tu svaka priča završava.

To je potpuno drugi nogometni svijet, nisu Španjolci lani slučajno igrali polufinale Lige prvaka! Po raznovrsnosti i nekim drugim elementima igre, vjerojatno su odmah uz bok velikanima poput Barcelone, madridskog Reala ili Atletica kojeg su, usput rečeno, u zadnjem kolu i pobijedili.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 25.08.2022., stadion Poljud, Split - Uzvratna utakmica doigravanja za UEFA Konferencijsku Ligu, HNK Hajduk - Villarreal CF.Dario Melnjak,Marko Livaja Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

I naravno, ključna je razlika u tome što španjolska momčad, pored individualne kvalitete, ima iskustvo igranja važnih utakmica u kojima moraš imati rutinu da bi pobjeđivao. A to je ono što se gradi sustavnim radom i ne dolazi preko noći. Čak se ne može ni kupiti na nogometnom tržištu. To je ono što čini razliku, pogreška u 37. minuti, izgubljena lopta i primljeni pogodak na postavljenu obranu! Hajdukova ovogodišnja europska priča zapravo je završila još u Valenciji.

Zapravo, svjesni su toga bili svi koji su večeras pohodili Poljud s kojeg su opet emitirani kadrovi spektakularnog ozračja kakvo možemo vidjeti samo u gradu pod Marjanom. Klinci koji se trgaju za Hajdukovu majicu, suze u očima vjernih obožavatelja... Ako ni po čemu drugom, malo je klubova, ne samo u ovom natjecanju, koji se mogu pohvaliti takvom navijačkom emocijom.

I kako kaže stih pjesme: 'Zauvik ćeš ostat' ljubav mog života...'

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL 25.08.2022., stadion Poljud, Split - Uzvratna utakmica doigravanja za UEFA Konferencijsku Ligu, HNK Hajduk - Villarreal CF.Torcida Photo: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

No, južnjačko srce ovaj put nije bilo dovoljno. Ma, taktičke analize sinoćnje utakmice zaista su bespredmetne. S druge strane Hajduk je imao momčad protiv koje jednostavno nije mogao igrati. Ako ništa, bit će to jedan mali korak u Hajdukovom sazrijevanju prema europskoj razini...

>> VIDEO: Atmosfera ispred Poljuda uoči susreta s Villarrealom