Policija objavila detalje: Više ulica bit će zatvoreno do ponoći. Dug popis zabranjenih predmeta

Večeras, 15. kolovoza u 20 sati, na stadionu Maksimir igrat će se prva utakmica trećega pretkola Lige prvaka između Dinama i grčkog prvaka AEK-a. Utakmicu je policija proglasila visokorizičnom i objavila sve informacije o mjerama sigurnosti kao i o posebnoj regulaciji prometa. Ulazi u stadion otvorit će se u 18 sati, a istovremeno će biti uvedena posebna regulacija prometa.

Od tog trenutka od ponoći za sav promet bit će zatvoreno:

– parkiralište od spomenika „Bacač diska“ do zapadnog parkirališta stadiona Maksimir

– servisna cesta od Budakove ulice i nekadašnje tržnice Borongaj do bazenskog kompleksa Svetice, odnosno do zapadnog parkirališta gradskog stadiona Maksimir

– parkiralište nekadašnje tržnice Borongaj i poligon za obuku vozača, osim za vozila s akreditacijom organizatora,

– Hitrecova ulica i parkiralište na Hitrecovoj ulici

– parkiralište kod bazenskog kompleksa Svetice

– parkiralište ispred zapadne tribine gradskog stadiona Maksimir, osim za vozila s akreditacijom organizatora

– zapadno parkiralište Ekonomskog fakulteta na Trgu J. F. Kennedyja.

Objavljen je i popis predmeta čije je unošenje na stadion zabranjeno, a provjere će vršiti redari. Zabranjeno je:

– unošenje ili pokušaj unošenja alkoholnih pića i droga te ulazak i boravak u prostoru športskog objekta u alkoholiziranom stanju

– unošenje pirotehničkih sredstava, oružja i drugih predmeta koji su pogodni za nanošenje ozljeda ili za stvaranje nereda i nasilja

– paljenje i bacanje pirotehničkih sredstava, kao i paljenje drugih navijačkih rekvizita

– maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način s ciljem prikrivanja identiteta

– unošenje i isticanje transparenata, zastava ili drugih stvari s tekstom ili slikom, znakom ili drugim obilježjem kojima se iskazuje ili potiče mržnja ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

– pjevanje pjesama ili dobacivanje poruka čiji sadržaj iskazuje ili potiče mržnju ili nasilje na temelju rasne, nacionalne, regionalne ili vjerske pripadnosti

– pokušaj nedopuštenog ulaska, odnosno nedopušteni ulazak u natjecateljski prostor ili u gledateljski prostor te prostor koji je namijenjen sucima ili drugim osobama koje sudjeluju u športskom natjecanju

– bacanje predmeta u natjecateljski prostor

– boravak i zadržavanje na mjestu u gledateljskom prostoru za koje se ne posjeduje ulaznica ili odgovarajuća isprava izdana od organizatora.

Također, iz policije su objavili u kojem će slučaju posjetitelju biti zabranjen ulazak na stadion:



– posjetiteljima pod utjecajem alkohola

– osobama koje ne posjeduju personaliziranu ulaznicu

– posjetitelju za kojeg se utvrdi da posjeduje zabranjene predmete

– osobama za koje postoji vjerojatnost da će ugroziti sigurnost drugih na utakmici.

