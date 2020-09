Đokovića nepravedno izbacili s US Opena? Pogledajte što se dogodilo prije samo 10 dana

Novak Đoković diskvalificiran je s US Opena nakon što je slučajno lopticom pogodio linijsku sutkinju. Organizatori su ovako objasnili svoju odluku:

– U skladu s Grand Slam pravilima, nakon što je namjerno neoprezno i opasno udario lopticu na terenu ili udario lopticu nenamjerno bez razmišljanja o posljedicama, sudac je Novaka Đokovića diskvalificirao s US Opena. S obzirom na to da je diskvalificiran, Novak će izgubiti sve bodove koje je zaradio na ovogodišnjem izdanu US Opena te će biti kažnjen za onoliko koliko je osvojio na turniru uz moguće dodatne kazne s obzirom na prekršaj koji je počinio – stoji u priopćenju.

No, mnogi navijači tvrde da je riječ o dvostrukim mjerilima i upozoravaju na slučaj koji se dogodio prije samo 10-ak dana. Tada je slovenski tenisač Aljaž Bedene je na Cincinnati Mastersu, koji se održavao na terenima US Opena, u bijesu lopticom pogodio kamermana.

Sudac je tada prekinuo meč i pozvao organizatore na konzultaciju. Kamerman je prihvatio ispriku i tenisač nije suspendiran niti je snosio bilo kakve posljedice. Pogledajte video.