Pogledajte Rebićevu golčinu nakon velike greške Caballera

Hrvatska je u Nižnji Novgorodu povela protiv Argentine sjajnim golom Ante Rebića u 53. minuti.

Naš ofenzivac sjajno je reagirao nakon velike greške vratara Argentine Caballera te iz voleja donio veliko slavlje vatrenima.

Terrible mistake from Caballero but what a finish, on the volley. Croatia winning 😮 #ARGCRO #WorldCup pic.twitter.com/6LTjifBEPJ