Messijeva fotografija s početka utakmica viralni je hit

I na utakmici s Hrvatskom veliki je pritisak Argentinaca bio na Lionelu Messiju.

Nije zvijezda Barcelone odigrala poluvrijeme za pamćenje, imao je samo 20 dodira s loptom, samo je Sergio Agüero imao manje, njih 20.

Fewest touches in the first half of #ARGCRO:



🇦🇷 Sergio Aguero (7)

🇭🇷 Ante Rebic (17)

🇭🇷 Ivan Perisic (17)

🇦🇷 Lionel Messi (20)

🇭🇷 Mario Mandzukic (20)

🇦🇷 Willy Caballero (22)



Not often you see Messi in a "fewest" list... pic.twitter.com/L1KkfrpVkH — 9GAG Football ⚽ (@9GAGFootball) 21. lipnja 2018.

No, viralni je hit postala Messijeva zabrinuta fotografija s početka utakmice kada se držao za glavu.

The look of a man who is trying to work out why the hell Paulo Dybala and Angel Di Maria are on the bench. #ARGCRO #ARG #WorldCup pic.twitter.com/tEuSQSsmU2 — Footy Humour (@FootyHumour) 21. lipnja 2018.

The pressure on Messi right now #ARGCRO pic.twitter.com/pajxrsq9CQ — ♚ Turn Up Gang 🇿🇦 (@Twistar_SA) 21. lipnja 2018.

When Higuaín isn’t playing but you still have teammates missing clear cut opportunities #ARGCRO pic.twitter.com/re2Efs2wIx — Wond Football (@WondFootball) 21. lipnja 2018.

- Kada shvatite s kime igrate, a poslije će vas kriviti za sve idioti koji ni ne gledaju nogomet - jedan je od komentara, dok je drugi istaknuo:

[video: 25495 / ]

- Pogled čovjeka koji pokuša shvatiti zašto su Paulo Dybala i Angel Di Maria na klupi.