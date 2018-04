Pogledajte kako izgleda Mandžina noga nakon brutalnog starta

Mario Mandžukić zaradio je ozbiljnu razderotinu na desnoj nozi kada ga je na početku derbija 35. kola talijanske lige kada ga je Interov napadač Matias Vecino namjerno nagazio. U ludoj utakmici s mnogo preokreta Juventus je u Milanu pobijedio Inter s 3:2.

Urugvajac je nakon tog nesportskog poteza dobio crveni karton pa je Inter od 15. minute bio s igračem manje. Mandžo je stisnuo zube te je igrao još gotovo sat vremena. Zbog toga ga Juventusovi navijači obožavaju...

Foto: Instagram/Mario Mandžukić

Trener Massimiliano Allegri hrvatskog je reprezentativca zamijenio u 67. minuti. Vodeći Juventus je pobjedom protiv Intera zadržao bodovnu prednost ispred Napolija u borbi za naslov.

How can any sane person ask if Matias Vecino should have been sent off after doing this? pic.twitter.com/2dnq0SvZvM