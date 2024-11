Počinje Plavi tjedan u Dinamu, popusti i nagrade iznenadit će sve navijače hrvatskog prvaka

Svim navijačima Dinama idućih će desetak dana biti jako ispunjeno, jer slijedi Plavi tjedan. U razdoblju od 23. do 30. studenog, Dinamovi će sportski kolektivi sudjelovati u važnim dvobojima, a navijače osim utakmica očekuju posebne pogodnosti i zanimljiva događanja. Utakmice tijekom Plavog tjedna: GNK Dinamo – Rijeka (23. studenoga, 17.45 sati, Maksimir), Futsal Dinamo – Olmissum (Liga prvaka, 27. studenoga, 21.00 sat, KC Dražen Petrović), GNK Dinamo – Borussia Dortmund (Liga prvaka, 27. studenoga, 21.00 sat, Maksimir), Futsal Dinamo – Lavalloise (Liga prvaka, 28. studenoga, 20.30 sati, KC Dražen Petrović), KK Dinamo – KK Zadar (29. studenoga, 20.00 sati, Dvorana Trnsko), Futsal Dinamo – Kairat Almaty (Liga prvaka, 30. studenoga, 20.30 sati, KC Dražen Petrović).

Maksimirski klub raspisuje i natječaj za navijače, a ideja je sloganom spojiti Futsal i GNK Dinamo. Pobjednik će osvojiti ulaznice za obje utakmice Lige prvaka 27. studenoga. Navijače očekuju i posebni popusti i iznenađenja.

Sjajna vijest je i kako ćete cijeli Plavi tjedan, od 23. studenog do 01. prosinca, moći uživati u popustima od 20 do 40% na određene artikle na svim klupskim prodajnim mjestima. Osim toga, fan shop poslovnica u Ilici 20. prosinca slavi rođendan, pa do tog datuma možete iskoristiti dodatne pogodnosti na navedenoj lokaciji, objavljeno je na web stranici Dinama.

- 29. studenoga Dinamo će pak u sklopu Blue Fridayja imati posebne akcije u svim fan shop poslovnicama i na web shopu. Tog dana sav asortiman u ponudi bit će na popustu od 20 do 40%. Akcija se nastavlja i u ponedjeljak 2. prosinca na Cyber Monday, kada će na na snazi biti popusti od 20 do 40% na sve artikle kupljene putem klupskog Webshopa.

Sve popuste pogledajte u nastavku:

PLAVI TJEDAN:

Popust na određeni asortiman u ponudi od 20% do 40%

akcija se odnosi na razdoblje od 23.11.2024 do 01.12.2024

Akcija vrijedi u svim fan shop poslovnicama i na webshopu

BLUE FRIDAY:

Popust na sav asortiman u ponudi od 20% do 40%

akcija se odnosi na petak 29.11.2024

Akcija vrijedi u svim fan shop poslovnicama i na webshopu

CYBER MONDAY:

Popust na sav asortiman u ponudi od 20% do 40%

akcija vrijedi u ponedjeljak 02.12.2024

Akcija vrijedi na web shopu GNK Dinamo

*POPUSTI SE NE ZBRAJAJU*

*do 20. prosinca, kada fan shop poslovnica na adresi Ilica 38A slavi prvu obljetnicu svog otvorenja, određeni artikli bit će na popustu do 30% - poručuju iz Maksimira.