Počelo rukometno SP u Hrvatskoj, a ova generacija mogla bi do zlata: 'Tu se krije novi Duvnjak'

Rukometaši Hrvatske bez većih poteškoća i stresa odradili su prvu utakmicu na Svjetskom prvenstvu do 19 godina koje se održava u Hrvatskoj. Izabranici Kreše Ivankovića svladali su Alžir (42:19). To je druga rekordna pobjeda Hrvatske kada je riječ o svjetskim prvenstvima do 19 godina. Još je uvijek rekordna pobjeda iz 2007. kada smo istog suparnika pobijedili s 26 razlike.

Jurić poput Saračevića

– Dobro, nakon prve utakmice ne možemo govoriti je li ova generacija spremna za medalju jer je suparnik bio slab. Bit će slab i današnji suparnik – Ruanda. Nešto konkretnije moći ćemo reći kada odigramo s Portugalom koji spada u sam europski vrh kada je riječ o mlađim dobnim skupinama – rekao je Silvio Ivandija, trener Sesveta, koji je kao izbornik ove dobne skupne osvojio europsko zlato i srebro.

– U svoje vrijeme imao sam puno veći zbor kvalitetnih igrača na vanjskim pozicijama. Mislim da je u današnje vrijeme tu malo sužen izbor. Uostalom, vidjeli ste da naša juniorska reprezentacija nije imala nijednog desnog vanjskog, a ja sam ih imao pet ili šest. Dobro, ova generacija ima na desnom vanjskom sjajnog Jurića koji je član Nexea, igra za njihovu drugu momčad. Dečko malo podsjeća na Saračevića, stilom i šutom. Izuzetno je jak i, kada krene u šut, to je teško obranjivo – istaknuo je Ivandija.

Nekoliko igrača ove generacije igra Premijer ligu Hrvatske i to su članovi prvih postava svojih klubova. Tako je Herceg prošlu sezonu bio prvi vratar Varaždina, a sljedeće sezone branit će za slovensko Trebnje. Kapetan ove generacije Molc igra u prvoj postavi Dubrave, ali zanimljivo da ga izbornik Ivanković koristi na mjestu desnog krila, a ne na mjestu desnog vanjskoga. U prvoj postavi Poreča igra Krupić, a možda je najveća zvijezda ove momčad Aleksandar Čaprić, lijevi vanjski.

– Čaprić je ove sezone igrao jako puno utakmica u Europskoj ligi u kojoj smo dogurali do četvrtfinala. Čak je na dvije utakmice postigao dva pobjednička pogotka. Puno ga koristim u rotaciji i od njega očekujem da na ovom Svjetskom prvenstvu povuče cijelu momčad – istaknuo je Ivandija.

Čaprić jedini od svih igrača ima rukometne gene. Njegov tata Milenko bio je sjajan igrač Moslavine, a odigrao je i nekoliko utakmica za hrvatsku reprezentaciju.

– Moram istaknuti da većina ovih igrača igra u prvim postavama seniorskih klubova koji se natječu u Prvoj B ligi. Nije ni to zanemarivo – kaže Ivandija.

Doista, Prpić je prvi vratar Maksimir Pastele, Ivanišević je prvi lijevi vanjski Akademije Balić-Metličić koji će sljedeće sezone igrati za Trogir, Borovec igra u Rugvici, Bartulić i Glivetić su u prvoj postav Rudara iz Ruda...

Jedino zlato osvojio Canjuga

– Ono što je na kraju uvijek bitno – netko do ovih igrača sigurno će u budućnosti nositi dres A reprezentacije. Kada pogledate malo unazad, kroz mlađe juniorsku reprezentaciju prošli su Duvnjak, Karačić, Štrlek, Šunjić, Kopljar, Čupić, Pešić, F. Ivić, Sršen, Pavlović, Šebetić, Mandalinić. Mihić. Mamić, Martinović Mandić, Jelinić, Šipić, Lučin, Jaganjac, Vistorop, Mileta, Načinović, Maraš... Svi su oni kasnije bili u A-reprezentaciji – naglasio je Ivandija.

Jedino zlato na Svjetskom prvenstvu u ovoj dobnoj kategoriji osvojili smo 2009. u Tunisu. Pod vodstvom Vladimira Canjuge u finalu smo pobijedili Island (40:35), a iz te generacije kasnije su nositelji igre u A reprezentaciji bili Marino Marić, Luka Stepančić, Ivan Slišković.

– Mogli smo i mi do zlata 2011. godine u Argentini da nismo grubo oštećen u četvrtfinalu kada su suci priznali neregularni pobjednički pogodak Francuzima koji su na kraju ostali bez medalje – četvrti – rekao je Ivandija.