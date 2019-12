Pobjede Bayerna i RB Leipziga

Nogometaši Bayerna i RB Leipziga zaključili su pobjedama jesenski dio prvenstva, kojeg bi drugospomenuti njemački predstavnik u Ligi prvaka mogao završiti kao vodeći na ljestvici Bundeslige.

Obje momčadi su se mučile kako bi osvojile tri boda. Bayern je na Allianz Areni svladao Wolfsburg s 2-0, ali je oba pogotka postigao tek u posljednjih pet minuta utakmice. Zirkzee je bio strijelac u 85. minuti, a Gnabry u 89.

Ivan Perišić je odigrao svih 90 minuta za Bayern i bio jedan od aktivnijih igrača njemačkog prvaka, a na drugoj strani je Josip Brekalo ostao na klupi za pričuve.

RB Leipzig je do 68. minute kao domaćin lovio zaostatak protiv Augsburga, da bi na kraju slavio s uvjerljivih 3-1. Niederlechner je doveo goste u vodstvo u 8. minuti. Laimer je izjednačio u 68. minuti, a pobjedu i odstvo na ljestvici Leipzigu donijeli su Schick (80) i Poulsen (90).

Tin Jedvaj je bio u početnoj postavi Augsburga na poziciji defenzivnog veznog igrača, ali je zamijenjen u 60. minuti.

Do treće minute sučevog dodatka utakmice u Mainzu, gdje je gostovao Bayer, činilo se da će momčad iz Leverkusena biti glavni kandidat za najnesretniju momčad kola. Naime, do tada su "apotekarima" bila poništena tri pogotka, iz raznoraznih, ali opravdanih razloga, a još su od 71. minute igrali s igračem manje zbog drugog žutog kartona Brazilca Wendella. No, u trećoj minuti dodatka nije bilo razloga za poništenje pogotka koji je postigao Alario i donio svojoj momčadi tri boda i šesto mjesto na kraju prve polovice prvenstvene utrke.

U borbi momčadi koje se bore za opstanak Koln je pred svojim navijačima s minimalnih 1-0 pobijedio Werder, a vrlo vrijedan pogodak postigao je Cordoba u 39. minuti.

Schalke i Freiburg su osvojili po jedan bod remijem 2-2 u Gelsenkirchenu. Schalke je poveo golom Serdara (26), Freiburg preokrenuo pogocima iz kaznenih udaraca Petersena (54) i Grifa (67), da bi domaćima bod donio Kutucu (80).

Nakon 17 odigranih kola vodeća momčad Bundeslige je RB Leipzig s 37 bodova. Druga je Borussia Moenchengladbach s 34 boda i utakmicom manje. Treći je Bayern s 33 boda, a četvrta Borussia Dortmund i peti Schalke ih imaju po 30. Šesti je Bayer Leverkusen s 28 bodova.

Werder je s 14 bodova na 16. mjestu, koje donosi doigravanje za ostanak u prvoligaškom društvu, dok bi po sadašnjem stanju novim drugoligašima postali Fortuna s 12 i Paderborn sa samo 9 bodova.