Pitanje koje već ide na uši: Modrića opet upitali o mirovini, evo što je odgovorio

Hrvatska večeras u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva igra protiv Brazila, a utakmicu je jučer uz izbornika Zlatka Dalića najavio kapetan Luka Modrić. Na početku se osvrnuo na ono što su vatreni dosad napravili u Kataru.

– Napravili smo jako veliku stvar ulaskom u četvrtfinale. Bez obzira na to, želimo još više. Brazil je po prikazanom jedan od glavnih favorita za osvajanje naslova prvaka. Moramo samo biti pravi, dati maksimum kao što smo dali u svakoj utakmici dosad. Ne zadovoljavamo se samom činjenicom da smo u četvrtfinalu, želimo više. Odigramo li najbolju utakmicu, imamo šansu – rekao je Modrić.

Vinicius Junior biranim je riječima govorio o suigraču iz Reala Luki Modriću...

– Lijepo je čuti kad Vini govori lijepo o meni. On je odličan dečko, imamo super odnos. Igra u nevjerojatnoj formi, napredovao je jako puno otkad je došao u Real, to pokazuje i u Realu i reprezentaciji, to pokazuje i na SP-u. Svi znaju njegove kvalitete, ali ako mogu nekim detaljem pomoći da mu se oteža posao, sigurno ću to napraviti. Ovdje smo da se svatko bori za svoju zemlju.

Luku očekuje borba protiv sadašnjih i bivših suigrača iz kluba, kako gleda na to?

– Veselim se što ću igrati protiv nekih bivših i sadašnjih suigrača, ali prijatelji možemo biti nakon utakmice. Svatko gleda sebe i bori se za svoju državu.

Da je Brazil favorit, složio se i izbornik.

- Znamo što možemo, nećemo raditi puno promjena. Napravili smo nešto fantastično za Hrvatsku s gotovo novom reprezentacijom, igramo protiv jednog od najvećih favorita, spremni smo, potrudit ćemo se i dati sve od sebe. Čeka nas jako teška utakmica, Brazil je favorit – rekao je Dalić.

Usporedimo li ovu utakmicu s prijašnjim utakmicama na svjetskim prvenstvima, kako biste rangirali ovu utakmicu?

– Finale protiv Francuske. Možda je i ovo najjači protivnik s kojim smo igrali na SP-ima. Od 11, deset smo ih prošli kako treba. Ali ova je došla prerano, među osam. Ali tako je to, nekad te ždrijeb malo pomazi, nekad ne. Hrvatska je jedina manja država koja je nakon uspjeha na jednom SP-u to ponovila, jedina u povijesti. To je sjajno, ali nećemo i ne želimo tu stati, probat ćemo dobiti - kazao je izbornik.



– Kao i naš izbornik, s onom protiv Francuske u Rusiji. Istina, ono je bilo finale, ali to je jednako velika utakmica - dodaje Modrić.

Kako kapetan vidi Brazil?

– Nekoliko puta sam igrao s Brazilom, još ih nismo uspjeli pobijediti. Nadam se da će se ta tradicija promijeniti. Brazil na svakoj poziciji ima fenomenalne igrače. Morat ćemo biti vrlo agresivni, trkački na pravoj razini, ne dati im da se razigraju. To će biti važno kad ne budemo imali loptu, biti agresivni, čvrsti i ne dati im da se razmašu.

Je li ovo vaše zadnje prvenstvo?

– Ne razmišljam o tome, trenutačno sam usredotočen samo na ovo prvenstvo, a što će biti poslije, vidjet ćemo. No još uvijek ne znam formulu za pomlađivanje, ako vi imate, javite mi – u šaljivom tonu zaključio je Luka.

