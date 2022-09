Pero Bručić: U Jarmini se danas igra Liga prvaka, a bit će i treće poluvrijeme

U šesnaestini finala Hrvatskoga nogometnog kupa Dinamo gostuje u Jarmini, nogometni klub Borinci ugostit će aktualnog državnog prvaka, momčad koja igra u Ligi prvaka. Iako su svi u toj općini nedaleko od Vinkovaca sretni što će igrati baš protiv Dinama, zasigurno je najsretniji Petar Bručić, legendarni Pero, nekadašnji igrač plavih. S kojima je osvojio i čuveni naslov prvaka 1982. godine, a danas živi u svojoj Jarmini u kojoj je napravio i prve nogometne korake.

Travnjak je prvoligaški

Bručić je bio sjajan igrač, čeličnih pluća, jedan od najboljih igrača te velike Ćirine momčadi. Nakon Dinama igrao je u bečkom Rapidu i ondje napravio sjajnu karijeru, kažu u Rapidu da je jedan od najboljih igrača tog kluba u povijesti. Željeli su Austrijanci da igra i za njihovu reprezentaciju, no Pero nikad njije igrao ni za reprezentaciju Jugoslavije, a ni za Austriju. U nedjelju navečer je s užitkom gledao pobjedu Hrvatske nad Austrijom i ulazak u završnicu Lige nacija.

- Mogu reći da sam presretan, posebno me razveselila naša reprezentacija i njezini uspjesi. U prvom poluvremenu igrali su vatreni malo slabije, ali u drugom, kad im je voda došla do grla, igrali su odlično i sve riješili. Nemam nikakvih zamjerki, to što rade naši mladi i stariji dečki, pogotovu Luka Modrić, fenomenalno je - rekao je zadovoljni Petar Bručić.

No, već danas je u Jarmini i okolici u fokusu već spomenuti Dinamov dolazak.

- Za nas je to veliki praznik, u Jarmini vam je 99 posto dinamovaca. Zahvaljujući Zdravku Mamiću, Dinamo je tu gostovao već više puta, a Mamić je puno pomogao i da se nabave reflektori i urede klupske svlačionice.

Sigurno neće biti lako naći mjesto uz igralište Borinaca.

- Rekli su mi ljudi da je tiskano 2000 ulaznica, postavljene su i montažne tribine i danas će ovdje biti ludnica. Slobodno mogu reći da su Dinamov dolazak i ta utakmica za nas u Jarmini Liga prvaka - kaže Bručić te objašnjava zašto svi u Jarmini navijaju za Dinamo:

- U Jarmini žive Zagorci, a oni navijaju za Dinamo, pa nekad je i Varaždin navijao za Dinamo, Koprivnica, ali sad oni imaju svoje prvoligaše pa navijaju za njih, ali Jarmina navija za Dinamo.

A za koga će navijati Bručić, za dečke iz Jarmine ili za Dinamo, za koji će bivši klub biti njegovo srce?

- Ma za Dinamo, pa ja sam dinamovac. A bilo bi grdo da Dinamo ne ode dalje.

Borinci su međužupanijski ligaš, osvojili su Kup Vukovarsko-srijemske županije, ušli u natjecanje za Hrvatski kup i u kolovozu s 2:0 pobijedili Slavonac iz Bukovlja i došli do Dinama.

Kakav travnjak očekuje plave u Jarmini?

- Teren je odličan, pa Dinamo je tu znao trenirati kad bi igrao u Osijeku, trenirao je tu i zaprešićki Inter dok je trener bio Srećko Bogdan. Plavi se zbog travnjaka ne moraju brinuti, čeka ih prvoligaški travnjak.

Bit će i 'treće poluvrijeme'

No, neće Dinamo samo tako otići iz Jarmine, nakon dva poluvremena na terenu Borinaca, domaćini pripremaju i "treće poluvrijeme".

- Poslije će biti fešta, dogovorena je večera dviju momačdi te ljudi koji su pomogli da se napravi sve što je trebalo za tu veliku utakmicu.

Jesu li s vama kontaktirali iz Maksimira i tražili "špijunske" podatke o Borincima i njihovoj momčadi?

- Ha-ha, nisu me zbog toga zvali, ali pozvali su me da budem Dinamov gost i naravno da ću biti na utakmici, pa tko bi propustio takvu feštu i dolazak moga Dinama u moju Jarminu - zaključio je Petar Bručić.

Dinamo mora napraviti "samo jednu sitnicu" u tom slavonskom mjestu s oko 2000 stanovnika, mora pobijediti i razveseliti svoje slavonske Zagorce čiji su stari stigli u Jarminu potkraj Drugog svjetskog rata iz Hrvatskog zagorja. Plavi ne smiju zaboraviti da su u povijesti znali prirediti i neugodna iznenađenja u ovoj ranoj fazi kup-natjecanja. Uz to, Čačić nema na raspolaganju ni sve igrače, što zbog ozljeda a što zbog reprezentativnih obveza. No, to sigurno nije alibi u susretu s klubom iz Međužupanijske lige.

