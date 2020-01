Perišić asistent u pobjedi Bayerna, Iličić za Atalantu zabio s 45 metara!

U posljednjoj utakmici subotnjeg programa 19. kola Bundeslige Bayern je na svom terenu pobijedio Schalke s 5-0, a hrvatski reprezentativac Ivan Perišić asistirao je za prvi pogodak koji je postigao Robert Lewandowski u 6. minuti.

Perišić je igrao do 68. minute, a u 11. je bio blizu pogotka, ali je njegov udarac bio trunku neprecizan. Za Bayern su još zabili Thomas Müller (45+2), Leon Goretzka (50), Thiago (58) i Serge Gnabry (89).

U predvečerje dolaska Dinamovog nogometaša Danija Olma u vodeći klub Bundeslige Leipzig je u gostima kod frankfurtskog Eintrachta izgubio sa 0-2. Eintracht je poveo u 48. minuti prekrasnim golom Francuza Almamyja Tourea. On je s ruba 16-erca fantastičnim poluvolejom zatresao mrežu, a pobjedu je u sudačkoj nadoknadi (90+4) potvrdio srpski igrač Filip Kostić.

Hrvatski reprezentativac Josip Brekalo je za Wolfsburg igrao do 63. minute, a tada ga je zamjenio švicarski napadač Admir Mehmedi, koji je pet minuta kasnije pogodio za vodstvo. Mehmedi je oštro ubacio u peterac, ali zbog loše procjene golmana lopta je završila mreži. No, uslijedio je preokret i Hertha je golovima Jordana Torunarigha (74) i Dodija Lukebakija (90) došla do pobjede 2-1

Borussia Monchengladbach je kod kuće protiv slabašnog Mainza gubila sa 0-1, ali je uspjela preokrenuti rezultat i slaviti sa 3-1. Dvostruki strijelac bio je Francuz Alassane Plea (24, 76), a jedan pogodak dodao Florian Neuhaus (88).

Hrvatski branič Tin Jedvaj odigrao je cijeli susret u dresu Augsburga, koji je u gostima kod Union Berlina izgubio sa 0-2 pogocima Nevena Subotića (47) i Marcusa Ingvartsena (61).

Nogometaši Seville svladali su Granadu sa 2-0 (2-0) u utakmici 21. kola španjolskog prvenstva, odigranoj pred njihovim navijačima na stadionu Sanchez Pizjuan.

Sevilla je sve potrebno za pobjedu napravila u prvom poluvremenu. Luuk de Jong je u 11. minuti postigao pogodak glavom na ubačaj Jesusa Navasa. U 34. minuti za konačnih 2-0 pogodio je Nolito.

Valencia je na Mestalli svladala vodeću Barcelonu sa 2-0 (0-0). Pobjeda "šišmiša" mogla je biti i uvjerljivija, jer je već u 12. minuti Barcelonin vratar Ter Stegen obranio kazneni udarac koji je izveo Maximiliano Gomez, a 82. minuti je Valenciji poništen, čini se, potpuno regularan pogodak.

Domaća momčad je povela u 48. minuti, kad je s desne strane Gomez ušao u kazneni prostor i uputio loptu prema Barceloninom golu. Na putu prema Ter Stegenu loptu je slučajno skrenuo Jordi Alba i prevario svog vratara. Maximiliano Gomez se dvostruko iskupio za promašeni kazneni udarac, kad je u 77. minuti sa 15 metara neometan uputio precizan udarac u donji lijevi kut Barceloninih vrata za konačnih 2-0.

Hrvatski reprezentativac Ivan Rakitić u igru je ušao u 85. minuti zamijenivši Frenkieja de Jonga.

Barcelona i Real Madrid su na vrhu ljestvice sa po 43 boda, ali "kraljevski klub" ima utakmicu manje. Sevilla se probila na treće mjesto sa 38 bodova, a četvrti Atletico Madrid ima 35, ali i utakmicu manje. Valencia se sa 34 boda probila na peto mjesto.

Slovenski nogometni reprezentativac Josip Iličić ostvario je 'hat-trick' u uvjerljivoj pobjedi njegove Atalante od 7-0 (3-0) na gostovanju u Torinu, a drugi od svoja tri pogotka postigao je udarcem sa 45 metara.

Iličić je otvorio golijadu momčadi iz Bergama u 17. minuti, kad je veći dio posla obavio Palomino, a na njegov ubačaj 31-godišnji Slovenac samo je podmetnuo nogu i poslao loptu u mrežu. Na 2-0 povisio je Gosens u 29. minuti, a u sučevom dodatku prvog poluvremena Zapata je realizirao kazneni udarac dosuđen zbog prekršaja na Iličiću.

U 53. minuti slovenski nogometaš je pokazao iznimnu snalažljivost, kad je dosuđeno igranje rukom igrača Torina oko sredine igrališta. Iličić je primjetio da je domaći vratar izašao na rub kaznenog prostora i bez oklijevanja pucao prema vratima te preciznim udarcem prebacio nemoćnog Sirigua.

Samo minutu poslije Slovenac je kompletirao 'hat-trick' i postigao svoj 13. pogodak u ovoj sezoni Serie A.

Do kraja utakmice Torino je ostao s dva igrača manje zbog drugog žutog kartona Izza (76. minuta) i izravnog crvenog kartona Lukiću (89.), a Kolumbijac Luis Muriel postigao je još dva pogotka za Atalantu - u 86. minuti iz kaznenog udarca, te dvije minute poslije na asistenciju kapetana Alejandra Gomeza.

Hrvatski reprezentativac Mario Pašalić ušao je u igru u 57. minuti.

Nogometaši Genoe osvojili su značajan bod u borbi za opstanaka u talijanskoj Serie A, odigravši na gostovanju kod Fiorentine 0-0. Gosti mogu žaliti za propuštenom prilikom, jer su u 15. minuti imali kazneni udarac, ali je vratar Fiorentine Bartlomiej Dragowski obranio pokušaj Domenica Criscita.

Hrvatski nogometaši nisu sudjelovali u ovom dvoboju. Milan Badelj ostao je na klupi za pričuve Fiorentine, a Marko Pajač je bio u istom statusu kod Genoe.

U prvoj utakmici subotnjeg programa nogometaši Bologne slavili su sa 3-1 na gostovanju kod SPAL-a.

Vodeći Juventus ima 51 bod, četiri više od drugoplasiranog Intera. Treći je Lazio sa 45 bodova i utakmicom manje od vodećeg dvojca. Na četvrto mjesto se sa 38 bodova probila Atalanta. Isti broj bodova ima Roma, ali i utakmicu manje. Torino je na desetom mjestu sa 27 bodova.

>>>> Pogledajte luksuzni kamp vatrenih na EURU 2020.