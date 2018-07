Paziti na prekid i od početka nametnuti svoj stil

Hrvatska u četvrtfinalu SP-a! Ponosan sam i sretan, upravo se spremam krenuti prema Sočiju i nadam se na licu mjesta proslaviti plasman u polufinale. Da bi se to dogodilo, da bismo bili ushićeni kao što smo bili nakon Lyona i pobjede protiv Nijemaca trebat će nam puno toga u devedeset, a možda i sto i dvadeset minuta. Nikada ne treba isključiti ni kaznene udarce.

Kada bih komparirao pripremu prije utakmica protiv Nijemaca 1998. i sada protiv Rusa 2018. godine u osnovi je razlika. Najprije u imenu suparnika i onom što on znači u svjetskom nogometu. Dakle, potpuno su obrnute uloge, sada smo, za razliku od tada mi favorit. Od te uloge nikako ne smijemo bježati, jer na takav se način svi moraju pripremati za utakmicu. Najprije nas na to tjera rezultat koji smo ostvarili i sve ono što u svom talentu i kvaliteti posjeduje ova reprezentacija.

Dvoboji protiv Islanda i Danske su nam donijeli rezultatsku sreću, ali svakako nas moraju upozoriti izvedbe koje smo tu prezentirali. Posebno su neki dijelovi protiv Danaca bili zabrinjavajući. Ponovno se moram vratiti na spoznaju da smo energetski izgledali zabrinjavajuće. Je li momčad tjelesno pripremljena za prolazak turnira ili je spreman da postane prvak svijeta svakako ćemo vidjeti u ovoj utakmici.

Ako počinjemo od sastava momčadi onda svakako da bih igrao s istom jedanaestoricom kao protiv Danaca i Argentinaca. Naime, ne bih uopće razmišljao i utakmicu bih počeo s Marcelom Brozovićem. Donosi nam snagu u srediti teren, a imat ćemo posla s Golovinom, to je njihov najbolji igrač. U stanju je jednom potezom napraviti velike probleme. Kada imaš Brozovića, u tom si segmentu ipak spokojniji nego da igraju Badelj ili Kovačić. Jednostavno, on je specijalist koji će rijetko odigrati ispod nivoa.

Ako govorimo o opasnostima koje mogu donijeti Rusi, to je po meni jedno igra iz prekida. Tu su opasni, to su pokazali, a to je dio s kojim smo mi imali problema. Jer u gužvi ubačaja često se mogu dogoditi nepredviđene situacije, a pokazali smo posebno u kvalifikacijama, ponešto i na ovom turniru da jednostavno slabije reagiramo u prekidu.

Obrana nam mora biti i te kako oprezna, koncentrirana jer ne očekujem utakmicu u kojoj će Rusija stvarati puno prigoda i lako dolaziti u prigodu. Neće to moći i stoga je na našoj obrani da ono posla što će imati da obavi na jedan kvalitetan način.

Nedvojbeno smo bolja momčad, moramo naglašeno to pokazati na terenu u Sočiju. Svakako nam trebaju superkvalitetna izdanja što je moguće većeg broja igrača, brži protok lopte, Rebić i Perišić su igrači koji samo trebaju pravu loptu u pravom trenutku. Imamo tu snagu i moć da odigramo veliku utakmicu i na taj način nadigramo i uvjerljivo dobijemo domaćina turnira.

Često sam ovih dana slušao priče o Putinu, suđenju, želji Fife da Rusija prođe u polufinale. Ali, mislim da su to velika pretjerivanja, tu je videotehnologija i tu je veliki auditorij.

To je utakmica koja bez ikakve dvojbe ponajprije ovisi o nama, i što god da se dogodi u subotu navečer, moramo biti svjesni da smo igrali protiv momčadi koja nije bolja od nas.