Parižani odbili 200 milijuna eura za Mbappea, Real se osvetio i neće stati na tome!

Real Madrid i Paris Saint Germain vodili su cijelog ljeta žestoku borbu oko Kyliana Mbappea, a kad se činilo da će kraljevi dobiti maestralnog Francuza, sve je propalo. Ni 200 milijuna eura nije bilo dovoljno, tvrdi ugledni L'Equipe.

Le Real Madrid stoppe les discussions pour Kylian Mbappé



Les échanges entre le PSG et le Real Madrid pour un transfert de Mbappé ont été interrompus ce lundi en début de soirée. Sauf retournement de situation, l'attaquant restera au PSG cette saison https://t.co/ERiiNegVWq pic.twitter.com/liWx2UH8ob — L'ÉQUIPE (@lequipe) August 30, 2021

Naravno, do posljednje sekunde prijelaznog roka sve je moguće, no čini se da ipak ništa neće biti od toga. I moguće je da nije razlog isključivo to što PSG ne želi prodati ponajboljeg igrača. Itekako je moguće da 22-godišnjak kalkulira i ima namjeru vidjeti kamo bi ga ova sezona mogla odvesti.

Jer, nekako je nerealno očekivati da PSG propusti ponudu za 200 milijuna eura ako može idućeg ljeta ostati bez Mbappea i novca. Naime, ističe mu ugovor s 30. lipnja 2022. Svakako, nešto se iza zatvorenih vrata dogodilo i moguće da predsjednik Nasser Al-Khelaifi ima pokojeg aduta u rukavu više no Realov Florentino Perez.

Uostalom, Mbappe je zaigrao s Leom Messijem u gostujućoj pobjedi nad Reimsom (2:0) i zabio oba pogotka. Bio je prisan s Argentincem i nastavio sa sjajnom golgeterskom formom. Nije tajna da sanja osvajanje Lige prvaka i da je kompetitivan, što znači da još uvijek ima želju osvojiti najvažniji trofej.

Istodobno, Real nema zašto očajavati. U teškoj je financijskoj situaciji, zadržao je tih 200 milijuna eura i nekoliko desetaka milijuna eura godišnje za plaću i bonuse Mbappeu te se može još jednu sezonu rehabilitirati.

U konačnici, možda Francuza dobije besplatno i u posljednjim satima prijelaznog roka kupi neko drugo jako ime. Nije nerealno očekivati da stigne, primjerice, Erling Haaland. Borussia Dortmund za njega traži oko 150 milijuna eura. Kao i Tottenham za Harryja Kanea. Naravno, sve su to samo nagađanja bez previše pokrića, no u teoriji mogućnost postoji.

Bolje se baviti onime što je stvarno i realno, a stvaran i realan jest transfer Eduarda Camavinge, koji je u kraljevski klub stigao iz Rennesa, novog kluba Lovre Majera. Plaćen je 30 milijuna eura, uz moguće milijune kroz bonuse. Riječ je o 18-godišnjaku kojeg je svim silama htio PSG u svojim redovima, ali Real je u ovoj utrci ipak pobijedio i dobio malu osvetu.

Hoće li u konačnici tako biti i u onoj utrci vezanoj uz Mbappea, doznat ćemo najkasnije 1. srpnja iduće godine...

>>> Cristiano Ronaldo izazvao pomutnju prelaskom u Manchester United