Pamić: Dinamo će i s bodom staviti ruku i pol na pokal za naslov prvaka

Dugo se nagađalo kada će pasti odluka o naslovu prvaka u ovoj vrlo izjednačenoj sezoni prve nam nogometne lige. No Dinamo, Hajduk, Osijek i Rijeka “trudili” su se gubiti bodove kada se to nije očekivalo i sad, evo, tri kola prije kraja još nije došlo do raspleta.

Brojni su bili skloni u tako izjednačenoj ligi ustvrditi da će 34. kolo, ovo koje je sad na redu, dati konačne odgovore jer igraju se dva derbija. Prvo Rijeka na Rujevici dočekuje Hajduk, a onda u Maksimir stiže Osijek. I već bismo danas mogli doznati prvaka, ali samo u slučaju da Dinamo slavi protiv Osijeka, a Hajduk izgubi na Rujevici, u tom slučaju Dinamo bi dva kola prije kraja, prije gostovanja u Šibeniku i domaćeg derbija s Hajdukom, bio prvak. U svim ostalim slučajevima ni ovo 34. kolo neće dati konačne odgovore.

Dinamo drži “pole position” u tom prvoligaškom maratonu, jedini ima sve u svojim rukama, jedini ovisi sam o sebi. Pa čak i da izgubi od Osijeka, ostao bi prvi na ljestvici i onda sve morao rješavati u dva posljednja spomenuta kola. Osijek bi pak pobjedom u Maksimiru u današnjem derbiju došao u priliku za osvajanje naslova iako ni on nema lagan raspored, u ta dva posljednja ispita ima neugodne suparnike, Lokomotivu i Goricu. Kako će sve izgledati, vidjet ćemo, a kako rasplet vidi bivši igrač Dinama i Osijeka Igor Pamić?

Sve se može ‘zakuhati’

– E, da ste me to pitali u ponedjeljak, bio bih puno pametniji, ha-ha. No dobro, Dinamo samo danas ne smije izgubiti i jednu i pol ruku držat će na pokalu za naslov prvaka. Istina je da se sve može zakuhati pobijedi li Osijek u Maksimiru. Još ako Hajduk ne pobijedi u Rijeci, Osijek će biti u ozbiljnoj igri za naslov prvaka. Ta utakmica u Rijeci je važna, ali više neće biti važna ako Dinamo bude slavio nad Osijekom – kaže nam Igor Pamić.

Kakvu onda utakmicu možemo očekivati danas u Maksimiru?

– Uh, dosta problematičnu, vrlo specifičnu. Imamo dva kluba koja se bore za naslov prvaka, a istovremeno imaju i problema. Dosta vremena bili su na dobroj razini, u formi, ali onda su posustali, ni igre ni rezultati više im nisu dobri, ničim od toga ne mogu se baš pohvaliti. Mislim da Dinamo ima danas ipak lakši posao jer i s bodom bi napravio dosta, a Osijek ipak mora pobijediti. A to nije lako kad se baš mora, pogotovu protiv Dinama u Maksimiru. Očekujem od Dinama kontroliranu, mirnu utakmicu. Ne vjerujem da će Čačić jurnuti, no tko zna, možda nas iznenadi pa Dinamo pobijedi s 5:0 – uz smiješak kaže Pamić.

Čačić je odnedavno na klupi Dinama, Bjelica je već dosta dugo u Osijeku i sve je u gradu na Dravi bilo jako dobro, no sad su tamo nekako uzdrmani odnosi, ima medijskih prepucavanja uprave kluba s Bjelicom.

– Osijek je uvijek bio veliki klub, ne na razini Dinama i Hajduka, ali bio je velik, s vjernim navijačima, odličnim navijačima. U zadnje dvije-tri godine naviknuo je navijače na to da je konkurentan, da se bori za vrh, ali na sam vrh nije nimalo lako doći. No Osijek radi odlično, Bjelica i stožer napravili su odlične stvari. Sad na kraju sve spadne na jednu ili dvije odlučujuće utakmice, ali kako god završilo ovo prvenstvo, Osijek može biti ponosan na to što su napravili – veli Pamić koji smatra da je Dinamo favorit.

No plavi su užasno odigrali protiv Lokomotive, budu li ponovno takvi, ta papirnata uloga favorita neće im puno značiti protiv Bjeličina Osijeka.

– Ma nemoguće je da Dinamo ponovno odigra takvu utakmicu. Sad će se napaliti na ovu utakmicu. Znate, nije lako s igračima, tko zna što svaki od njih ima u glavi kad izađe na teren i kako razmišljaju, možda su mislili da neće biti teško s Lokomotivom. Uz to, čujem da se ulaznice jako dobro prodaju i u takvoj kulisi ne možeš na svom stadionu odigrati loše.

Prodano 9000 paketa ulaznica

Podrška je bila sjajna i protiv lokosa pa smo vidjetli da i u takvoj odličnoj atmosferi plavi mogu odigrati utakmicu za neprolaznu ocjenu. Podrška ni sada neće izostati, do jučer u podne prodano je 9000 paketa ulaznica za susrete s Osijekom i onaj posljednji sraz, s Hajdukom. Usto je na blagajnama Maksimira moguće preuzeti besplatan paket ulaznica za oba derbija za djecu do 12 godina. Članovi kluba koji žele iskoristiti pogodnost besplatne ulaznice u sklopu članske pogodosti svoju besplatnu ulaznicu za derbi s Osijekom mogu preuzeti u nedjelju, na dan utakmice, na Ticket pointu od 11 sati. Stadion bi mogao biti jako dobro popunjen, još da Dinamo i Osijek odigraju pravu utakmicu, zadovoljstvo bi bilo potpuno.

– Ne očekujem ekstra dobru partiju Dinama, ali pitanje je može li Osijek biti toliko dobar da nas sve iznenadi u današnjem derbiju – zaključio je Igor Pamić.

Kako bilo, vratimo se na prve Pamićeve riječi, u nedjelju navečer sve bi moglo biti puno jasnije, nakon te velike nogometne nedjelje. Tako neštouvijek se priželjkivalo, sad pravu neizvjesnost i imamo, tko na kraju bude slavio, bit će mu baš slatko nakon takve neizvjesnosti.