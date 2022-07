Ovo su svi rekordi Elene Rybakine nakon pobjede na Wimbledonu

Elena Rybakina, tenisačica rođena u Moskvi koja od 2018. godine igra pod zastavom Kazahstana, pobjedom nad Ons Jabir u finalu Wimbledona nakon preokreta zlatnim se slovima upisala u povijest kazahstanskog tenisa.

Prvi set izgubila je od suparnice iz Tunisa 6:3, nakon čega je odigrala maestralno i dobila dva puta po 6:2 za veliko slavlje. Tom prilikom ne samo da je prvi put postala Grand Slam prvakinja, već je upisala i nekoliko velikih podviga.

Prije svega, Rybakina je postala 57. pobjednica Grand Slam turnira, te 23. tenisačica koja je uspjela osvojiti Wimbledon u Open eri, prekinuvši niz od 14 finala ovog turnira bez preokreta u ženskoj konkurenciji - bila je posljednja koja je to učinila Amelie Moresmo protiv Justine Henan 2006.

Foto: Toby Melville/REUTERS Tennis - Wimbledon - All England Lawn Tennis and Croquet Club, London, Britain - July 9, 2022 Britain's Catherine, the Duchess of Cambridge presents the trophy to Kazakhstan's Elena Rybakina after she won the women's singles final against Tunisia's Ons Jabeur

Kao 23. na svijetu, postala je druga najslabije rangirana igračica koja je osvojila Wimbledon u Open eri. Slabije rangirana od nje bila je samo Venus Williams, koja je 2007. osvojila naslov kao 31. tenisačica svijeta.

Zahvaljujući njenom uspjehu, Kazahstan je postao 24. zemlja s Grand Slam pobjednicom i 11. zemlja čija se zastava vijori na pobjednici.

Rybakina je i sama prvi put u karijeri odservirala 50 asova na jednom turniru, a pobjeda nad Jabirom ujedno joj je najveća u karijeri, ne samo zbog titule, već i zbog toga što je Tunižanka najbolje rangirana tenisačica nad kojom Ribakina je upisala trijumf. Ujedno je popravila vlastiti rekord, jer je postala prva tenisačica iz Kazahstana koja je pobijedila

Foto: Marc Aspland/NEWS SYNDICATION Wimbledon Live Day 13 09/07/22 Womens' Singles Final Centre Court Elena Rybakina vs Ons Jabeur Ons Jabeur in action. Rybakina wins in 3 sets. Elena Rybakina celebrates victory in the Ladies' Singles Final

Također, sa 23 godine i 17 dana postala je najmlađa tenisačica koja je osvojila ovaj turnir još od Petre Kvitove, koja je imala 21 godinu kada je osvojila Wimbledon 2011. godine.

No, daleko je to od apsolutnog rekorda - Martina Higgins najmlađa je u Open eri sa 16 godina i 278 dana, koliko je imala i kada je osvojila titulu 1997., dok je slavna Lottie Dodd pobijedila 1887. s 15 godina. i 285 dana.