Ovo su neki od najpoznatijih slobodnih trenera: Evo u koje bi klubove mogli/trebali ići

Kako sezona odmiče, tako nam se mijenjaju pogledi i na kvalitetu momčadi, i na tržište, pa tako i na trenere, pa stoga idemo baciti pogled na istaknuta i velika trenerska imena koja su trenutno bez posla.

Zašto ističemo ove slobodne trenere? Prvenstveno zato što je velik broj velikih klubova u problemima, a moramo priznati da je trenutno bazen dostupnih trenera poprilično dobar i vrijedan za istaknuti, iako oni najbolji od najboljih imaju čvrsto svoje poslove u najboljim klubovima, poput Guardiole, Kloppa, Tuchela i Nagelsmanna. Smatramo da to samo govori koliko je nogomet postao kvalitetniji i zahtjevniji posljednjih godina.

Neki od ovih slobodnih trenera zaista i jesu ta vrhunska razina, ali trenutno odmaraju od trenerskog posla iako smo sigurni da su se spremni ubaciti u bilo koji trenerski stolac ako dođe dobra i logična ponuda..

Ernesto Valverde

Predloženi klub: Tottenham

Čovjek koji je dobio otkaz u Barceloni dok je bio prvi na prvenstvenoj ljestvici. Ta sama činjenica već bi vam trebala biti dovoljna, pogotovo kad uzmete u obzir da je neki dan Ronald Koeman otpušten na devetom mjestu ljestvice. Valverde nije bio loš strateg, ali pritisak ogromnih ega u tadašnjoj Barceloni ga je pojeo. Tada je imao u napadu Messija i Suareza i vrlo dobro baratao s njima, a zatim se nakupilo malo lošijih taktičkih odluka i Valverde, inače iskusni španjolski stručnjak, tada je bio najuren. Dojam je da Valverde sada ne bi ni pristao raditi u ovakvoj Barceloni, zato favorit i je neiskusni trener poput Xavija. Zato bi Valverde mogao biti odličan za jedan Tottenham ili Newcastle, dati si tri četiri godine i implementirati vidljiv i efikasan sustav igre. On bi to definitivno mogao učiniti.

Zinedine Zidane

Predloženi klub: Real Madrid

Foto: nordphoto GmbH / Alterphotos Real Madrid's coach Zinedine Zidane during La Liga match. February 9, 2021. (Foto: nordphoto GmbH / Alterphoto /Acero)

On je jedan od te spomenute vrhunske razine. Zidanea gledamo većinom kao pojas spašavanja za Real Madrid, ali dobar dio nogometne zajednice mašta ga vidjeti negdje drugdje, možda u također svojem Juventusu, ili pak Manchester Unitedu gdje bi se vratio natrag Cristianu Ronaldu. Najveća je istina da kod Zidanea još uvijek ništa ne znamo, ali ako biste morali ulagati novac na najuspješnijeg trenera prošlog desetljeća, vrlo vjerojatno bi to bio povratak u Real.

Antonio Conte

Predloženi klub: Manchester United

Foto: David Davies File photo dated 28-04-2018 of Chelsea manager Antonio Conte. Issue date: Wednesday May 26, 2021.

Već je izašlo u javnost da su Conteovi predstavnici u pregovorima s Manchester Unitedom, i to bi moglo biti jako, jako zanimljivo ako se zapravo obistini. Hoće li Conte Unitedovu 4-2-3-1 mašineriju pretvoriti u svoj provjereni 3-4-1-2 i žrtvovati igrače poput Greenwooda, Sancha, Rashforda i Martiala, ili će to pak pokušati napraviti na "United way"? Bilo bi to jedno od najvećih taktićkih i nogometnih pitanja sezone. Tko zna? Možda će Contea dočekati i neki veći izazov poput PSG-a ili pak Real Madrida. Svi žele talijanskog genijalca na klupi.

Frank de Boer

Predloženi klub: Ajax

Foto: Martin Rickett File photo dated 10-09-2017 of manager Frank de Boer. Issue date: Tuesday June 1, 2021.

Za Nizozemca kruže priče da nije baš dobar strateg, a to vam je dosta potaknula nogometna internet meme-kultura. Dobar je, ali kao mladi strateg mora još učiti. Ima iskustvo vođenja Ajaxa i Intera, vođenja u Premier ligi, pa i vođenja dobre nizozemske reprezentacije. Imao je nekoliko jako loših pojedinačnih utakmica koje su mu pokvarile sliku, ali prosjek podova po utakmici mu izgleda jako dobro u odnosu i na neke poznatije trenere. U nekom solidnom klubu mogao bi sigurno podići razinu igre i stvoriti identitet momčadi. Ne bi bio loš kao zamjena za očito trenera svjetske razine, Erika ten Haga, koji će sigurno u neki veliki klub.

Gennaro Gattuso

Predloženi klub: Juventus

Massimiliano Allegri je već dosadna priča. Svaka čast talijanskom strategu na svim uspjesima, ali Juventusu nakon odlaska Ronalda treba neka radikalnija promjena, ovim klincima treba svježe krvi. I, hajde samo zamislite jednu sezonu Juventusa pod Gattusom. Kakve bi zvijeri igrači poput Bentancura i McKennieja postali. Ne znači da će nužno biti i dobro, ali barem će biti malo više nepredvidivo nego kad to radi Allegri. Možda je to šok koji treba Juventusu, ionako u ovom trenutku i nemaju baš puno za izgubiti.

Paulo Fonseca

Predloženi klub: Newcastle

Ako već i kladionice jasno kazuju da je Fonseca prvi favorit za preuzimanje klupe Newcastlea, nećemo previše govoriti protiv toga. Fonseca je mladi trener s vizijom, koju je tu viziju pokazivao jako dobro u Šahtaru, i nešto manje dobro u Romi. Čini se da nije loš potez u novu veliku sredinu dovesti motiviranog čovjeka koji želi nešto osvojiti po prvi put u velikom natjecanju. Fonseca ima znanje, zna igrati pragmatično, ali i na kombinatoriku i to bi moglo krasiti nove saudijske svrake.

Andre Villas-Boas

Predloženi klub: Arsenal

Foto: Andrew Yates December 9, 2020, Manchester, United Kingdom: Andre Villas-Boas manager of Marseille during the UEFA Champions League match at the Etihad Stadium, Manchester. Picture date: 9th December 2020. Picture credit should read: Andrew Yates/Sportimage Photo via Newscom

Bilo bi zanimljivo u ovoj eri imati trenera koji je vodio i Chelsea i Tottenham i Arsenal, ali se, još važnije, čini da bi Villas-Boas mogao bolje voditi mlade talente poput Sake, Smith-Rowea, Martinellja i Baloguna nego što to radi Mikel Arteta. U posljednje vrijeme je, s našim Dujem Ćaletom-Carom vratio Marseille na jednu ozbiljnu razinu, u usporedbi sa stanjem kad ih je preuzeo.