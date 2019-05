Ovo što Bayern namjerava napraviti Kovaču je velika sramota i nepravda!

Bivši hrvatski izbornik Niko Kovač sutra bi trebao s Bayernom osvojiti naslov prvaka Njemačke. Bavarci će u posljednjem kolu Bundeslige ugostiti Eintracht i pobjedom sigurno osvajaju naslov.

No, čini se da ni Kovaču dvostruki naslov neće pomoći da ostane na klupi bavarskog giganta. Doznaje to internetski portal Goal.

"Niko Kovač bit će smijenjen ovoga ljeta, bez obzira kako završi njegova borba za dvostruku krunu", navodi Goal.

Njemački mediji proteklih su tjedana stalno pisali da bi Kovač i unatoč naslovu mogao dobiti otkaz na kraju sezone. O tome su ga tamošnji novinari pitali na jučerašnjoj konferenciji za novinare.

- Imam još dvije godine ugovora i želim to odraditi do kraja. Koncentriran sam samo na to da postanemo prvaci, ostalo me ne interesira - odgovorio je Kovač.

Podsjećamo, Kovač je Bayern preuzeo na početku sezone nakon što je uspješno vodio Eintracht. U prvenstvu je blizu osvajanja naslova, uoči posljednjeg kola ima dva boda više od Borussije Dormtund, a u finalu DFB kupa igra protiv Leipziga. U Ligi prvaka ispao je u osmini finala od Liverpoola.

