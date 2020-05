Ovo smo čekali otkad je Bjelica otišao iz Dinama: 'Braća Mamić su svoje rekli'

Nenada Bjelicu otkad je otišao iz Dinama povezuje se s Fenerbahçeom. Bivši trener plavih tvrdi kako su pregovori stali, jer se zbog pandemije koronavirusa situacija zakomplicirala.

- To već dugo traje, praktički od mog odlaska iz Dinama. No dogovora nema. Pregovori nisu završeni, ali također ništa nismo konkretizirali tako da mi je teško sada kazati kako će ta priča završiti. Na zatišje je utjecala i korona jer su mnogobrojni članovi stožera i igrača klubova u Turskoj zaraženi - rekao je Nenad Bjelica za RTL.

Ne bi imao ništa protiv kada bi dobio posao u turskom velikanu. No pun je energije i smatra kako bi se mogao okušati i u nekoj od Liga petice.

- Klub poput Fenerbahçea koji ima 30 milijuna navijača veliki je izazov za svakog trenera, pa tako i za mene. Nisam ja izabrao Fener, već su oni zvali mene i raspitivali se za moju situaciju. Pregovori još nisu završili. Oni u htjeli da preuzmem momčad već početkom lipnja, ali epidemiološka situacija u Turskoj nije povoljna - kazao je Bjelica i nastavio:

- Razgovarali smo i o opciji početka kolovoza. No ne znamo kakva će situacija biti u tom razdoblju, to je nemoguće predvidjeti. Nisam zabrinut jer imam i druge opcije. Uvijek sam govorio da se želim okušati u nekoj od Liga petice, nakon 13 godina rada spreman sam za to.

Prošlo je više od mjesec dana od rastanka s Dinamom. Iz Maksimira je otišao nakon što je vodstvo kluba dalo otkaz svim članovima stručnog stožera (osim treneru), jer nisu željeli da im se smanji plaća zbog pandemije koronavirusa.

- Nikoga nisam zvao, jedino sam se čuo s nekim bivšim igračima i ljudima oko stožera. Sa Zoranom Mamićem ne, sa Zdravkom također ne. Smatram da su svojom odlukom oni rekli sve. Bio sam spreman nastaviti svoj rad u Dinamu i vrlo su površne priče da sam provocirao odlazak zbog boljih ponuda - rekao je Nenad Bjelica i zaključio:

- Imao sam višemilijunsku ponudu iz Emirata, zvali su mnogi klubovi, ali ja sam bio fokusiran na Dinamo koji sam napustio nakon pobjeda nad Rijekom i Hajdukom na Poljudu. Govoriti da sam radio nešto s figom u džepu je jako površno.