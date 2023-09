Ovo je mogući Dalićev sastav za Armeniju. Izbornik Hrvatske ima nekoliko ozbiljnih upitnika

Hrvatska nogometna reprezentacija u ponedjeljak će (18 sati) prvi put gostovati u Erevanu, kod Armenije, 90. selekcije sa svjetske rang-liste. Izbornik Zlatko Dalić u Rijeci je, na stadionu Rujevica, prije puta govorio o toj utakmici, ali i recenzirao učinak pojedinih reprezentativaca. Na primjer, još uvijek naglašava kako od dvostrukoga strijelca Brune Petkovića očekuje još višu razinu napadačke izvedbe.

– Nama treba napadač koji zabija. Tražio sam prije utakmice s Letonijom od Brune da ne dolazi na centar, nego da čeka loptu. Kad dobije loptu, ima svježinu, može više toga napraviti. Trošenje na centru je beskorisno, tu gubi energiju. Protiv Letonaca bilo je dosta centaršuteva, i on mora više biti na toj lopti. Mora biti još uporniji, opasniji, konkretniji. Golovi su njegov posao, on je napadač, on mora zabijati. Ti si broj devet, od tebe se očekuju golovi. Znao sam reći da Bruno nema kontinuitet, a bez toga neće biti ono što svi želimo da bude – istaknuo je Dalić.

Ivanušec korektan

Dotaknuo se i neobične Ivanušecove kratke role na zadnjem veznom. Priznaje da taj eksperiment nije uspio.

– Neprihvatljivo je da tamo izgubiš dvije lopte, zadnji vezni mora igrati na dodir ili dva, kao što to čini Brozović. Vidi se da to Ivanušecu nije njegova prirodna pozicija. No to je bilo OK, odigrao je korektnu utakmicu – kazao je izbornik, uz dozu kritike i prema Borni Sosi ("Nedostaje mu utakmica, zato smo ga stavili da igra. Nadam se da će se u Ajaxu vratiti u staru formu, da će doći na još višu razinu").

Posebna priča je Ivan Perišić, čiji je nastup bio blistav, ali opet – bez pogotka.

– Kod njega se vidjela velika želja i fizička superiornost. Igrao je utakmicu kao da je Svjetsko prvenstvo, a ne kvalifikacije protiv Letonije. Ivan uvijek ima takav odnos prema nogometu, zato traje toliko dugo. Željan je igre, zato smo ga ostavili da igra cijelu utakmicu – kaže Dalić o nogometašu čiji je sveukupni učinak za Hrvatski doista impresivan.

Naime, Ivan Perišić u 128 nastupa za Hrvatsku ima na kontu 33 postignuta pogotka (vodeći Šuker 45) i čak 30 asistencija! Dakle, izravno je imao prste u čak 63 pogotka!

Izbornik u svojemu nastupu rezonira objektivno, svjestan da je Letonija bila suparnik daleko ispod naše razine.

– Odigrali smo dobru, ozbiljnu i discipliniranu utakmicu, ali nije to mjerilo briljantne situacije, nego dobar trening i priprema za Armeniju. Veseli efikasnost i raspoloženost, no pred nama je teži protivnik. Zadovoljan sam onim što smo pokazali, a prije svega kako smo igrali – kaže izbornik i okreće se sljedećem, suparniku:

– Armenija je ozbiljna reprezentacija, dobila je Wales s 4:2, u subotu vodila s Turskom 1:0. Mi ćemo u toj utakmici biti bitni, kako se postavimo i odgovorimo na zadatak – tako će biti. Protivnik su koji očekuje da ih se respektira. Nismo očekivali da će biti treća reprezentacija koja će se boriti za Euro nego Wales, no oni su dobili Wales. Ako riješimo to sve skupa kako želimo, napravit ćemo veliki korak prema Euru.

Imamo jake utakmice

Hrvatska će reprezentacija osvojiti bez sumnje prvo mjesto u ovoj skupini, ostale reprezentacije nisu našeg ranga. Kako ćete se pripremati za Euro, mi godinu dana nećemo imati jaku natjecateljsku utakmicu?

– Prvo bih išao korak po korak, daj Bože da bude kako vi kažete, da se plasiramo na Euro kao prvi i da imamo bolji ždrijeb, nadamo se tome i vjerujem u to. Što se tiče dužeg razdoblja bez jake utakmice, neće to biti problem. Mi smo zajedno već dugo, imamo kontinuitet i igrači će imati jake utakmice u svojim klubovima. Vjerujem da će doći spremni. Nezgodno mi je već govoriti o Euru, mi idemo korak po korak. Mi zadnjih pet godina igramo jake utakmice, igrali smo nekoliko puta s Francuzima, sa Španjolcima, dvaput s Argentinom i Brazilom, teže nam se naviknuti na lošijeg nego na težeg, stalno igramo teže utakmice – zaključio je uvijek izravni izbornik Zlatko Dalić čiji učinak na klupi hrvatske nacionalne momčadi sada izgleda ovako: 75 utakmica, 41 pobjeda, 15 remija, 19 poraza, gol-razlika 143:102.

Mogući sastav za utakmicu s Armenijom: Livaković – Stanišić, Gvardiol, Šutalo, Barišić – Brozović, Modrić, Kovačić – Kramarić, Petković, Perišić.

Upitno je: koliko je spreman Gvardiol, koliko Majer i Kovačić, je li Petković – unatoč dvama pogocima – doista zadovoljio Dalićeve kriterije, je li slab dan protiv Letonije utjecao na status u momčadi Josipa Šutala...