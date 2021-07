Ovo ima samo kod nas: Pele iz Markuševca darovao Peléu iz Brazila pravo igralište!

Sjajni nekadašnji nogometaš Pelé vjerojatno ima jako puno nekretnina u svom vlasništvu, no odnedavno ima jednu i u Hrvatskoj, Točnije u malom mjestu Bačun pored Markuševca.

– Tu sam davno izgradio malonogometno igralište. Malo je bilo teško doći do njega jer je na brijegu pa kada padne kiša, gotovo je nemoguće se zbog blata popeti. Kako sam veliki poštovatelj Peléa, dao sam izgraditi veliki plakat s njegovim likom. I taj plakat ponosno stoji iznad igrališta i nijedan vjetar ili nevrijeme nije ga moglo srušiti. Sada sam odlučio, pod zadnje dane, da to igralište poklonim osobno Peléu. Već sam uputio pismo u Brazil, sada čekam odgovor – rekao je Juraj Jurin, danas 75-godišnjak koji je do prije dvije godine još uvijek aktivno igrao na tradicionalnom malonogometnom turniru Miholje.

– Na turniru sam igrao 55 godina zaredom i jednom sam ga uspio osvojiti, 1982. godine – istaknuo je. Kao malog su ga prozvali Pele, a od 1958. godine, kada je Pelé postao prvi put svjetski prvak s Brazilom, stalno ga prati.

– Naravno da sam bio među 64.000 gledatelja koji su gledali Peléa u dresu Santosa protiv Dinama 1969. godine. Htio sam ići u Brazil, na njegovu oproštajnu utakmicu, sakupio sam novac za put i smještaj, ali nikako nisam mogao doći do ulaznice. Kažu da je tada, 1971. godine, bilo više od 200.000 gledatelja na Marakani – kaže Jurin.