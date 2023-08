Ovakav podbačaj atletike ne pamtimo više od 15 godina, kao ni ovu razinu krize u Dinamu, a mučimo se i s tenisom

Završetkom ljeta, već tradicionalno budi se i sportska sezona, iako ruku na srce, i ljeto nudi bogat program sportskih uzbuđenja. Prije svega prijelaznih rokova i pikanterija van sportskih terena. No, rani početak ligaških natjecanja vratio je sport u fokus javnosti. U tjednu za nama izdvojili smo tri događaja koja su ga sportski obilježila.

Dinamo Turbulencije u Maksimiru zaustavila je europska pobjeda

Buran je tjedan iza Dinama, ali klub iz Maksimira uspio je zbiti redove i odigrati jako dobru utakmicu u Europi. Nakon ispadanja od AEK-a i smjene trenera Igora Bišćana, u Maksimir je stigao Sergej Jakirović, koji nije imao puno vremena da pohvata konce. Odmah je bačen u vatru, morao je spašavati stvar u kvalifikacijama za Europsku ligu, a plavi su protiv Sparte izgledali poprilično dobro i slavili s 3:1. Nakon svega što se događalo, čelnici plavog kluba mogu biti zadovoljni i činjenicom da im publika nije okrenula leđa, posjet na Maksimiru bio je lijep, a podrška klubu fenomenalna. Plavi su tako izdržali pritisak iznimno teškog tjedna.

Borna Ćorić Zaustavljen u polufinalu Winston-Salema

U tjednu uoči početka US Opena Borna Ćorić nanizao je tri pobjede na turniru u američkom Winston-Salemu, a onda u polufinalu izgubio od Argentinca Baeza poslije maratona koji je trajao čak tri sata i 17 minuta. Šteta, jer po igri koju je pokazivao mogao je Borna i do naslova na turniru na kojem je bio prvi nositelj. Zanimljivo, ždrijeb na US Openu u 1. mu je kolu (meč se igra u utorak) dodijelio baš Baeza pa Borna neće dugo čekati priliku za osvetu. Bilo bi lijepo kada bi Borna na US Openu ponovio 2020., u kojoj je igrao četvrtfinale.

Atletika Podbačaj Hrvatske na SP-u

Hrvatska atletika prvi je put nakon 2007. godine ostala bez medalje na Svjetskom prvenstvu. U Budimpešti je nastupilo osam naših atletičara i atletičarki i, objektivno, medalju je trebala osvojiti Sandra Perković u bacanju diska. Međutim, na kraju je bila peta, što joj je najgori plasman na velikim natjecanjima od 2009. godine kada je kao juniorka bila deveta na SP-u u Berlinu. Uz Sandrino, imali smo finale u bacanju kugle, u kojem je Mihaljević bio sedmi, te Bojanu Bjeljac u maratonu, u kojem je osvojila solidno 33. mjesto, odnosno bila je deseta Europljanka u cilju.