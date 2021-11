Otvara Gojo protiv Popirina

Izbornik hrvatske muške teniske reprezentacije Vedran Martić odlučio je u dvoboju 1. kola skupine D na završnici Davis Cupa u Torinu protiv Australije uz Marina Čilića te par Nikolu Mektića i Matu Pavića u sastav uvrstizi još i Bornu Goju.

Sve do sat vremena prije dvoboja, koji počinje u 16 sati u dvorani Alpitour, Martić je dvojio oko drugog igrača za pojedinačne susrete između Goje i Nine Serdarušića, a na kraju se odlučio za 23-godišnjeg Splićanina iako je on za 34 pozicije slabije plasiran na ATP ljestvici od godinu dana starijeg Zagrepčanina.

Gojo, trenutačno 276. igrač svijeta, u prvom dvoboju meča za suparnika će imati 22-godišnjeg Alekseja Popirina, 61. igrača svijeta.

Uslijdit će susret prvih igrača ovih reprezentacija, Marina Čilića (ATP-30.) i Alexa de Minaura (ATP-34.), dok će u dvoboju parova Hrvatsku predstavljati najbolji par svijeta Nikola Mektić i Mate Pavić.