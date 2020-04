Milijarder otpustio nestvaran broj radnika, osude stižu sa svih strana: Činim ljudima uslugu!

Pandemija koronavirusa zaustavila je sva važnija sportska natjecanja u svijetu pa tako i američki NBA. I dok je sport u drugom planu, puno veći problem je udarac koji je doživjela ekonomija diljem svijeta, a posebno u SAD-u gdje je više od 10 milijuna ljudi dobilo otkaze.

Tilman Fertitta, vlasnik NBA momčadi Houston Rockets, biznismen je koji je doživio udarac i sa sportske i ekonomske strane. Osim vlasništva nad Rocketsima, Fertitta je vlasnik restoranske korporacije i posjeduje više od 400 restorana diljem SAD-a.

On je pred sam Uskrs otpustio - čak 45 tisuća radnika! još nije poznato ni hoće li ih vratiti na radna mjesta nakon što se stvari vrate u normalu. Ovakav potez naišao je kritike i osude sa svih strana, a posebno u SAD-u jer je Fertitta milijarder s bogatstvom od čak 4,6 milijardi dolara te je 414. najbogatiji čovjek na svijetu.

- Prošao sam krizu 1987., 2000. i 2008. godine. Činite ljudima uslugu ako ih prvo nasmijete, a onda ih prvo stavite na listu nezaposlenih nakon otpremnine koju im date - kazao je Fertitta za FOX.

Dodao je i kako 'jednostavno nije imao izbora'.

- To je jednostavno nezamislivo. Svi smo morali otpuštati manji broj ljudi tijekom godine. Ali sada u osnovi morate zatvoriti cijelu tvrtku. Ništa nije otvoreno. To je poput znanstveno-fantastičnog filma u koji nikad ne bi vjerovao. Mi sve plaćamo danas, jučerašnje račune današnjim novcem. Mi smo se zatvorili u roku od 48 sati, ali još uvijek moramo isplaćivati plaće i otpremnine, to je 100 milijuna dolara, a godišnje isplatimo čak 1,5 milijardi eura samo na plaće.

Fertitta vjeruje kako će se sve vratiti u normalu početkom svibnja.

- Moramo se otvoriti do početka svibnja, ne samo zbog financijske strane, već i zbog mentalnog zdravlja ljudi - poručio je Fertitta koji je otpustio 45.000 ljudi, ali košarkaškima Houston Rocketsa plaće nije dirao. Dva najpoznatija igrača imaju zaista sjajna primanja. James Harden s 38,2 milijuna dolara godišnje i Russell Westbrook s 38,5 milijuna dolara.

