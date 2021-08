Otpisivanje Petkovića je šokantno: Kakav god bio, ima kvalitete koje drugi nemaju

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na službenoj stranici Hrvatskog nogometnog saveza objavio je popis kandidata za nadolazeće ispite u kvalifikacijama za SP 2022. Dalić je još na odmoru pa su izostala pitanja, a sigurno bi bilo škakljivih, jer popis je po mnogočemu iznenađujući.

>>> Više o Bruni Petkoviću

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

– Vjerujem da smo svi dobro napunili baterije nakon Eura te nam je želja da s jednom novom energijom i snažnom ambicijom kvalitetno odradimo jesenski dio kvalifikacija. Ispred nas je sedam utakmica, na stolu je 21 bod, a nama će trebati još 14-15 bodova da bismo osvojili prvo mjesto. Naravno, želja nam je u rujnu primaknuti se tom cilju i uzeti što više bodova – poručio je Dalić putem stranice HNS-a te dodao:

Najteži dio rasporeda

– Ovo nam je, objektivno, najteži dio rasporeda, a početak sezone nikada nije idealan trenutak za reprezentaciju jer su igrači iz različitih liga na drukčijim razinama natjecateljske spremnosti. No okolnosti su svima slične, a na nama je da pokažemo kvalitetu, angažman i zajedništvo vrijedno prvog mjesta u skupini. Samo tako možemo ostvariti svoj cilj, a to je plasman u Katar. Sa svojim stožerom procijenio sam da je u ovom trenutku ovo popis igrača koji mogu najbolje odgovoriti zahtjevima koji su pred nama, a kao i uvijek do sada – vrata reprezentacije nisu zatvorena nikome tko to zasluži.

Tako govori izbornik, čiji odabir treba poštovati, ali zato nije zabranjeno i propitivati ga. Na primjer, uzmemo li u obzir da se Ante Rebić sam eliminirao nepromišljenom objavom na Instagramu i da je već tada postalo jasno da ga Dalić više neće pozvati, nepozivanje Brune Petković ipak je na neki način šokantno.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL 21.06.2021., Firhill Stadium, Glasgow, Skotska - UEFA Europsko prvenstvo 2020, trening Hrvatske nogometne reprezentacije dan uoci utakmice 3. kola, skupine D protiv Skotske. Bruno Petkovic, Luka Modric, Ante Rebic. Photo: Luka Stanzl/PIXSELL

Iza svega najvjerojatnije stoji Brunin golgeterski post u reprezentaciji od čak deset nastupa zaredom, odnosno 633 minute, što centarforu, naravno, ne služi na čast. No Petković, kakav god bio, posjeduje kvalitete kakve nisu svojstvene nijednom našem napadaču. Bruno je naprosto flegmatičan, često uspavan i letargičan, ali svi znamo, pa i izbornik, da u njemu spava genijalac. Za kojega nikada ne znaš kada će eksplodirati.

Petković je ove sezone već bio riješio utakmicu s Legijom i što ako mu sljedeće četiri utakmice proradi inat (dvije sa Sheriffom, Lokomotivom i Osijekom) pa opet počne trpati kao lud?

Veliki gubitnik ovoga popisa je i napadač Wolfsburga Josip Brekalo, čije neposluhe izbornik više ne želi tolerirati. Josip je predvodnik nove mladenačke energije i po svom talentu zaslužuje biti u reprezentaciji, ali saznajemo da je svojim prkosnim gardom stao na žulj čak i Modriću te da ga je Dalić nakon konzultacija sa starijim igračima odlučio sankcionirati. Ovo mu je opomena kojom će ga pokušati natjerati na zaokret u ponašanju, na respektiranje starijih suigrača, na ono što Dalić stalno zaziva – poniznost.

Najbolji igrač Dinama

U velike gubitnike Dalićeva popisa spada i Lovro Majer, u ovom trenutku najbolji Dinamov nogometaš i uz Livaju perjanica Hrvatske lige. Postavlja se pitanje kada će, ako ne sada, najbolji igrač Dinama zaslužiti poziv za A vrstu i zašto za Majera, kao za Livaju i Čolaka, ne vrijedi kriterij – životna forma? Majer je ujedno u ovom trenutku i najtraženiji hrvatski nogometaš, s ponudom od najmanje 12 milijuna eura, kojom ga klub iz zemlje svjetskih prvaka valorizira kao nogometaša visoke europske vrijednosti.

Majer možda nije za prvih 11 reprezentacije, ali kao perspektivni, neizrecivo daroviti i projicirani Modrićev nasljednik zaslužio je barem biti u konkurenciji za momčad. Ne samo zbog svog talenta nego i zbog konkretnoga i opipljivoga učinka ove sezone: pet pogodaka i četiri asistencije u deset nastupa za Dinamo, klub nadomak Ligi prvaka.