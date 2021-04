Otkriveno zašto će Ćorluka napustiti svoj voljeni klub: Nije mu se to svidjelo

Vedran Ćorluka godinama je jedan od najboljih hrvatski braniča i najboljih braniča ruske Premier lige. Popularni Čarli ovog ljeta napušta Lokomotiv, klub čiji je član posljednjih devet godina, piše Germanijak.

Od aktivnih igrača, samo vratar Guilherme ima više nastupa za momčad iz Moskve, dok je Ćorluka trenutno na 13. mjestu vječne ljestvice po broju nastupa, s tim da će do kraja sezone vjerojatno napredovati za dvije pozicije.

Za Lokomotiv je dosad skupio 239 nastupa, devet pogodaka i 10 asistencija, a njegova momčad trenutno se nalazi na drugom mjestu ruske Premier lige sa šest bodova manje od branitelja naslova, Zenita.

O tome koliko je Ćorluka važan član njegove momčadi progovorio je i Marko Nikolić, trener Lokomotiva, koji nije štedio riječi hvale za hrvatskog braniča.

"Bez ikakve sumnje siguran sam da Vedran može igrati još dvije godine na visokoj razini. Otkako sam ja u klubu, on u kontinuitetu igra na vrhunski nogomet, a svakako je bitan njegov značaj za samu svlačionicu i utjecaj kojeg ima na mlade igrače. On sa sobom nosi taj jedan 'balkanski mentalitet' koji je jako dobar za kolektivne sportove, a poznavajući njega, mislim da nije spreman promijeniti svoju odluku što mi je posebno žao jer je on iznimno važan cijeloj momčadi, ali i meni kao treneru“, rekao je Nikolić.

No, ne misle svi kao Nikolić. Ruski mediji pišu kako je generalni direktor kluba, Vladimir Leonchenko, pristupio za vrijeme jednog treninga na pripremama u Marbelli s ugovorom u rukama, što se igraču kao što je Ćorluka nije svidjelo. Isti izvori navode kako se priprema za utakmicu i kako je takvo ponašanje prikaz nepoštovanja od strane direktora i kluba prema njemu. Zanimljivo, Rusi pišu da je to bio prvi razgovor direktora i igrača otkako je Leonchenko stigao u klub, usprkos tome što je trener Nikolić inzistirao na njegovom ostanku.

- Draga crveno-zelena obitelji, nije mi lako ovo napisati, ali, nažalost, ovaj trenutak je morao doći. Želim vas obavijestiti da će po završetku sezone doći vrijeme za oproštaj. Želio bih vam zahvaliti na prekrasnih devet godina: od prvog dana kada ste me prihvatili kao svog i pokazali mi da je igranje za ovaj klub velika privilegija. Vaša ljubav i vaše poštovanje prema meni zauvijek će mi ostati u sjećanju. Naravno, zajedno smo imali loše sezone, ali bilo je i onih u kojima smo se zabavljali i slavili osvojene naslove i trofeje do kasno u noć - objavio je Ćorluka na Instagramu prije početkom ovog mjeseca.

Ćorluka je jedan od osmorice veličanstvenih koji su skupili troznamenkasti broj nastupa za reprezentaciju Hrvatske (103), a zasad nije poznato gdje će nastaviti karijeru. Spominju se dva Dinama – onaj iz Moskve i onaj iz Zagreba, baš kao i CSKA Moskva, ali u ovom trenutku nema nikakvih konkretnih informacija po tom pitanju.