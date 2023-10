Otkriveno koliko Ivanišević zarađuje kod Đokovića, iznos bi vas mogao iznenaditi

Goran Ivanišević (52), aktualni trener najboljeg tenisača Novaka Đokovića, iza sebe ima zavidnu karijeru. Goran je bio drugi igrač svijeta, osvojio je 22 turnira te Grand Slam i Davis Cup, a vrhunac svega bilo je spektakularno osvajanje Wimbledona 2001. godine.

U tenisu se svaki tjedan ponedjeljkom osvježavaju rang liste, ali s njima se uređuju i liste zarada tenisača i tenisačica od nastupa na turnirima. Zarade od turnira su transparentne pa se tako za svakoga zna koliko je uprihodio. Naravno, u ovo se ne ubrajaju zarade od sponzora, a one su često mnogo više nego zarade na turnirima.

A Ivanišević je po zaradi 29. tenisač svih vremena, s tim da su u njegovo vrijeme zarade od turnira bile znatno manje nego danas.

Samo od nagrada na turnirima Goran je u karijeri zaradio 19 milijuna i 876 tisuća dolara. Međutim, na većinu turnira dolazio je samo uz novčano jamstvo, koje se kretalo između 100 i 200 tisuća dolara. Tijekom karijere imao je i bogate sponzorske ugovore sa Sergio Tacchinijem, Diadorom, Headom... Procjenjuje se da je u karijeri zaradio više od 40 milijuna eura.

No, Ivanišević i danas dobro zarađuje kao trener Novaka Đokovića. Srpski mediji prenose da Splićanin u stožeru najboljeg tenisača svijeta ima tjednu plaću između šest i deset tisuća eura što je od 320.000 do 520.000 godišnje.

No, to nije sve jer ima i postotak od svakog Đokovićevog osvojenog Grand Slama. Primjerice, Srbin je osvajanjem US Opena zaradio tri milijuna eura, a Ivaniševiću pripada oko 300.000. A Đoković je ove godine osvojio još Australian Open i Roland Garros što znači da Ivanišević godišnje zaradi debelo iznad milijun eura.