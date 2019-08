Otkriveno je koliko su Saudijci platili za meč koji iščekuje čitav svijet

Tko bi rekao? Revanš najvećeg boksačkog iznenađenja u 21. stoljeću, onaj između svjetskog prvaka Andyja Ruiza i izazivača Anthonyja Joshue, održat će se 7. prosinca u Saudijskoj Arabiji, točnije u Diraji.

Stadion King Fahd u periferiji saudijske prijestolnice, Rijada, će primiti oko 68 tisuća ljudi koji će imati priliku uživo vidjeti je li Ruizova pobjeda 1. lipnja u Madison Square Gardenu bila prevara ili je debeljuškasti Amerikanac meksičkoga porijekla zaista najbolji boksač svijeta.

Nakon objave prvi je reagirao Joshua. Mnogi su smatrali da će boksač iz Watforda biti nezadovoljan zbog nove lokacijom budući da se prvi meč održao na gostujućem terenu, a i Cardiff se činio glavnim favoritom za domaćina ovog megameča. No, bivši svjetski prvak je kratko i jasno napisao "neutralni teren - to je to".

Odabir lokacije je nevjerojatno riskantan potez, pogotovo u današnje doba kada je obzirnost prema političkoj korektnosti, ali i borbi za ljudska prava sve jača i jača. Jednostavno je, danas svi imaju glas koji lako može dokučiti do cijelog svijeta.

A kad smo već kod glasa, Saudijska Arabija s dobrim razlogom nije na dobrom. Država je to koja desetljećima zaostaje u temeljnim načelima ljudskih prava. Smrtna kazna je na snazi (i to s metodama poput kamenovanja i bičevanja), ženama je tek nedavno dozvoljen ulaz na sportske događaje, još uvijek ne smiju voziti niti se natjecati u sportovima pred publikom, da ne idemo unedogled.

Također, država s Bliskog Istoka je na lošem glasu i zbog ubojstva novinara Jamala Khashoggija. Novinar Washington Posta u svojim je radovima nerijetko kritizirao funkcioniranje zakona i hijerarhije u Saudijskoj Arabiji, da bi ga u Istanbulu lani u listopadu sedativima ubili plaćenici koji su radili za Ahmada Asirija, saudijskog generala te glavnog savjetnika tamošnjeg prvog čovjeka, princa Mohammeda bin Salmana.

Sve to znaju i u jednoj od glavnih svjetskih organizacija koja se bori za ljudska prava, Amnesty International. Nisu gubili vrijeme i odmah su izašli u javnost s kritikom ove odluke.

- Preporučili bismo Anthonyju Joshui da se informira o situaciji s ljudskim pravima u Saudijskoj Arabiji i da bude spreman razgovarati o njihovom katastrofalnom djelovanju u tom pogledu.

Meč Joshue i Ruiza u Saudijskoj Arabiji je jednostavno prilika kako bi saudijska vlast sportom pokušala oprati svu lošu reputaciju koja ju obilježava - rekao je Felix Jakens iz Amnesty Internationala.

Da, odlično je što se boks širi po svijetu i što nije sve samo ograničeno na SAD i Veliku Britaniju, ali zašto baš Saudijska Arabija? Znao je glavni boksački promotor svijeta Eddie Hearn koliko će ovo kontroverze nositi, no 100 milijuna dolara koje je Saudijska Arabija ponudila za domaćinstvo nije htio odbiti.

Na kraju krajeva, profesionalni boks je poznat po pohlepi, a Joshua i Ruiz će, ni krivi ni dužni, sigurno oboriti pokoji rekord što se tiče zarade.