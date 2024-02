Otkrivamo sve o novom Dinamovom europskom protivniku. Modrima će jedan detalj sigurno ići na ruku

Drugi put ove sezone Dinamo će igrati protiv grčkog predstavnika. Nakon dramatičnog ispadanja u pretkolima Lige prvaka protiv AEK-a hrvatski prvak u osmini finala Konferencijske lige igrat će protiv PAOK-a.

– Kao što sam već rekao, svejedno je i to su sve jako dobre momčadi. Dobro ćemo analizirati i pokušat ćemo se najbolje pripremiti i odigrati dvije dobre utakmice da pokušamo proći. Prva utakmica je kod kuće, pred našim navijačima, što je dobro. Pokušat ćemo što bolje odigrati kako bismo stekli prednost uoči uzvrata u Solunu – reagirao je na ždrijeb trener Dinama Sergej Jakirović.

Dvaput svladali Eintracht

Ždrijeb je uparivanjem Dinama i PAOK-a spojio uvjerljivo najizjednačeniji mogući par po stanju na papiru. Prema procjenama vrijednosti kadrova na Transfermarktu, i jedna i druga momčad kotiraju oko 71 milijun eura vrijednosti; Dinamo je procijenjen na 70,9 milijuna eura, a PAOK na 71,1 milijun eura. Od preostalih 16 momčadi u natjecanju ne postoje dva kluba čije su vrijednosti toliko izjednačene, što nalaže da ćemo pratiti prilično izjednačen i napet ogled hrvatskog i grčkog predstavnika.

PAOK ove sezone pod rumunjskim strategom Razvanom Lucescuom igra vrlo dobro. U grčkom prvenstvu u napetoj borbi za naslov u skupini Konferencijske lige bili su iznimno uvjerljivi, a jedino su ispali iz igre u grčkom Kupu nakon što ih je u srijedu pri raspucavanju s bijele točke izbacio veliki rival Panathinaikos. Međutim, s obzirom na to kako je igrao u cijeloj sezoni, PAOK se po trenutačnoj formi nalazi u crnom nizu. U posljednje četiri utakmice upisali su tek jednu pobjedu, no ta pobjeda bila je protiv Panathinaikosa nakon koje je uslijedilo spomenuto ispadanje iz Kupa u izvođenju jedanaesteraca. U preostale tri utakmice gubili su protiv Panathinaikosa i Olympiakosa te remizirali protiv AEK-a. Istina, bio je to najzahtjevniji mogući raspored za PAOK, no zbog ovih nepovoljnih rezultata izgubili su vodeću poziciju u prvenstvu. Trenutačno su na drugome mjestu s 51 bodom, koliko ima i trećeplasirani Panathinaikos. Vodeći je AEK s jednim bodom više, a u igri je još uvijek i Olympiakos s 47 bodova.

Nakon što su u pretkolima Konferencijske lige izbacili Beitar Jeruzalem, Hajduk i Hearts, u skupini su bili prvi pored nedavnog osvajača Europske lige, velikog Eintrachta iz Frankfurta te škotskog Aberdeena i finskog HJK-a. Skupinu su zaključili sa 16 od mogućih 18 bodova uz dvije impresivne 2:1 pobjede protiv Eintrachta.

17.08.2023., Solun, Grcka - Uzvratni susret 3. pretkola UEFA Konferencijske lige, PAOK - Hajduk. Photo: RAFAIL GEORGIADES / EUROKINISS/PIXSELL Foto: RAFAIL GEORGIADES / EUROKINISS

PAOK se pod Lucescuom ove sezone temelji na vrlo visokoj efikasnosti ofenzivaca, što potvrđuje i činjenica da je momčad s najviše postignutih pogodaka u grčkom prvenstvu, 59 u 23 utakmice. Svi glavni ofenzivci sudjeluju u velikom broju pogodaka; desni krilni napadač Andrija Živković iz Srbije najbolji je strijelac momčadi u svim natjecanjima (14), bugarski centarfor Kiril Despodov najbolji je strijelac PAOK-a u grčkom prvenstvu (10), lijevi krilni napadač Taison jedan je od rijetkih pojedinaca u europskim ligama s dvoznamenkastim brojem asistencija (10), a gledajući sva natjecanja, i ofenzivni veznjaci Thomas Murg (9 golova, 3 asistencije) te Giannis Konstantelias (10 golova, 6 asistencija) bilježe vrlo dobre brojke. Od svih ovih pojedinaca najviše se ističe naturalizirani Brazilac Taison, koji je s 36 godina na leđima oživio svoju karijeru i pruža svoju najbolju sezonu nakon šest-sedam godina kad je harao u Šahtaru. Uopće nije izgubio ni brzinu ni eksplozivnost, a donošenje odluka na terenu ide mu u skladu s iskustvom. Naravno, neizostavna "jedinica" među vratnicama PAOK-a je Dominik Kotarski, koji je vrlo dobrim igrama zavrijedio status nezamjenjivog prvotimca.

Igraju na duge lopte

Elementi igre u kojima se PAOK najviše ističe ove sezone su direktnost i preskakanje igre. U usporedbi s tri spomenuta konkurenta u grčkom prvenstvu (AEK, Panathinaikos i Olympiakos), PAOK ima daleko najmanji posjed lopte te uvjerljivo najveći obujam upućenih dugih lopti po utakmici. Igraju u istoj formaciji kao i Dinamo (4-2-3-1), no igra im se prilično razlikuje od one u redovima hrvatskog prvaka. Umjesto postupnog izlaska iz zadnje linije preko veznjaka dodavanjima, PAOK nerijetko šalje duge lopte na svoja krila koja, što je brže moguće, pokušavaju napraviti razliku. Dinamo je s takvim momčadima ove sezone imao problema i sigurno će na tom aspektu Jakirović i igrači najviše raditi uoči okršaja protiv solunske momčadi.