Otkrivamo kako je Zdravko Mamić reagirao kada je vidio Kovačića, tražio je samo jednu stvar

Mateo Kovačić u nedjelju je u susretu protiv Kanade pokazao svu raskoš svog talenta i bio jedan od nositelja igre vatrenih. Upravo on kontrolirao je susret, nametnuo se u veznome redu i dirigirao utakmicom. Zapravo, radio je sve ono što svi mi znamo da može, ali možda ipak to čini rjeđe nego što se nadamo. Jer Mateo je top igrač, veznjak kakvih je malo u svijetu i ima mogućnosti nemjerljivih razmjera. I baš zbog toga, a ne zbog toga što ga ne volimo, znamo na njegov račun uputiti pokoju kritiku. On je spreman napraviti velike stvari, a mi se nadamo, i vjerujemo, da ćemo to od njega dobivati u kontinuitetu.

Odbio unosnu ponudu Intera

Njegovu sjajnu prezentaciju primijetili su i stručni komentatori BBC-ja, bivši nogometaši Matthew Upson, Micah Richards i Martin Keown.

”Bio je fantastičan. Razbijao je kanadske napade te kontrolirao tempo. Bio je motor i pokretač, kreator ritma sjajne utakmice Hrvatske”, sipali su komplimente stručnjaci.

I mi smo okrenuli broj hrvatskog stručnjaka Davora Blaškovića, danas tajnika ZNS-a, koji je, mogli bismo to ustvrditi, otkrio Matea Kovačića!

– Ma nisam sigurno samo ja zamijetio Matea, ali da, našao sam se na pravom mjestu kad je trebalo. Naime, Miroslav Stipić preko jednog svog prijatelja iz Bugojna organizirao je prijateljsku utakmicu Dinama i Linza.

Bio sam tada trener u Dinamovoj školi, a taj sam susret sudio. Linz je imao generaciju koja dvije-tri godine nije izgubila, a mi smo ih dobili s 3:1, iako tu rezultat nije bitan za ovu priču. Bitno je da sam uočio jednog dječaka koji je odskakao, trčkarao je tu oko mene, radio slalome. U jednom trenutku pitao sam ga: “Jesi li ti naš”, a on mi je odgovorio: “Da, ja sam Hrvat iz Kotor Varoši”, prisjeća se Blašković.

Nakon te utakmice upozorio je voditelja škole Božidara Šikića da je Mateo vrijedan pažnje pa su odmah krenuli u akciju. Upoznali su Mateova oca i dogovorili da će s Dinamom ići na neke turnire.

”Išao je u Firencu s godinu dana starijima, a kad su ušli u autobus, Šikić me pitao gdje je taj moj Austrijanac. Mateo je sjedio skroz na kraju, jedva je nogama došao do poda. A na turniru je briljirao, ušao je u drugom poluvremenu protiv Lazija i svojim golovima ih uništio. Pobijedili smo 3:0, a on je briljirao. Šikić i Pakasin tada su se oduševili Mateom. Nastavio je igrati za nas na turnirima, a Zdravko Mamić vidio ga je prvi put na Pešćenici, na turniru Voćko. Bio je oduševljen kad je vidio Matea koji je driblao, izvodio rabone, prodirao, mijenjao ritam... Tada je tražio da ga upoznamo s Mateovim ocem i krenula je akcija njegova dovođenja.

Imao je Mateo tada i ponudu od Intera vrijednu 300 tisuća maraka...

– Istina, ali njemu je Dinamo značio sve. Na jednom turniru u Čakovcu igrali smo protiv Hajduka, a on ih je razmontirao. U jednom trenutku petoricu igrača je predriblao, prodao lažnjak vrataru i zabio. Otrčao je na centar igrališta, prekrižio se i poljubio Dinamov grb. Eto koliko je njemu značio Dinamo, zbog toga je odbio i Inter. Pa i kad su naši otišli u Linz k njegovoj obitelji na dogovore, tamo je sve bilo obojeno u plavo, Dinamov grb u njegovoj sobi...

Kakav je Mateo privatno?

– On je nevjerojatno dobar, neiskvaren i miran tip. Uvijek pristojan, slava ga nije promijenila i drago mi je što ga poznajem i što sam barem malo utjecao na njegovu karijeru. Poznajem i cijelu njegovu obitelj, to su divni ljudi, a sjećam se i njegova djeda, baš jak čovjek. Kova je znao i kod mene prespavati, moji sinovi ga jako vole. Bio je i s nama na moru, svi su ga zavoljeli jer je takav, dobar i jednostavan. I danas se zna javiti, pošalje mi tu i tamo poruku, pita me: “Treneru, kako ste?” No ne želim mu se nametati, kad dođe u Zagreb ima malo vremena, a i svi ga zovu. Ja više volim ostati po strani. Ali da, javi se...

Kupovao si je lopte

Blašković nam je otkrio i koliko Mateo voli nogomet.

– On je oduvijek uživao u igri, baš je zaluđen nogometom. Kad je s drugim dječacima išao na turnire, oni su si kupovali razne igračke, a on bi kupio loptu. I zaista je sve mogao s njom, njega su znali gledati kako žonglira s loptom i divili su mu se. U svakoj utakmici on je uživao, ali je uvijek gledao kolektiv, a manje sebe. To je možda jedina stvar koja mu danas nedostaje, taj nogometni bezobrazluk, jer on je oduvijek gledao kako podvaliti loptu, kako suigrača gurnuti u priliku umjesto da je ponekad i sam pucao ili prošao do kraja. Jer, vjerujte mi, nema igrača na svijetu kojeg on ne može proći jedan na jedan.

Kako vam se čini sada na SP-u?

– Odigrao je jako dobro, kao i cijela Hrvatska. Ali on može još i više, ja znam za što je sve sposoban. To mijenjanje ritma, iznošenje lopte.. Pa tu je bolji i od velikog Modrića, našeg najboljeg igrača svih vremena. Kova može iznijeti loptu, on vam u glavi uvijek ima rješenje već kad lopta ide prema njemu. To ubrzanje koje ima, nestvarno je. Kažem, još samo da bude konkretniji u završnici, bio bi među pet najboljih veznjaka svijeta – zaključio je Blašković.