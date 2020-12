Osmi poraz Cibone, mlada petorka bila je svjetlo na kraju tunela

Košarkaši Cibone doživjeli su osmi poraz u regionalnoj ABA ligi, a nanijela im ga je gostujuća Igokea kojoj je to bila osma pobjeda. Konačnih 80:88 nikako nije prava slika odnosa snaga na terenu jer od konačne razlike puno je važnija činjenica kada je utakmica izgubljena. A zbilo se to već tijekom treće četvrtine na čijem isteku su gosti vodili 57:79.

Najbolji Cibonini strijelci bili su američki razigravač Reynolds (21 koš) i ljevoruki centar Bundović (23 koša) koji je bio i igrač s najvećom valorizacijom na parketu (33). No, tek kada su njih dvojica sjela na klupu Cibona je živnula i značajno smanjila prednost gostiju (78:84), no za veliki preokret tada je bilo kasno.

A za 20:9 u posljednjoj četvrtini zaslužna je petorka Gnjidić, Radovčić, Nakić, Prkačin i Branković, nju bismo voljeli vidjeti i češće na parketu jer se ta postava činila svjetlom na kraju tunela, odnosno nekom perspektivom kluba čija je sadašnjost prilično siva.

- Pohvala našim mladim momcima koji su odigrali jako dobro. Uz malo njihove prisebnosti možda smo mogli ući i u neizvjesnu završnicu no tim dečkima treba više ovakvog iskustva - zborio je Cibonin trener Ivan Velić.

S obzirom da vukovi nisu mogli računati na centra Planinića, koji u ABA ligi ima pravo nastupa tek u drugom dijelu natjecanja, i COVID-19 virusom zaraženog Matea Drežnjaka, trener Ivan Velić ima određeni alibi za ovako slabu predstavu u središnjem dijelu utakmice.

- Ključni trenuci dogodili su se u drugoj četvrtini kada smo kroz neke izgubljene lopte izgubili ritam našeg napada pa su nas oni iskontrirali. Prelomili su tu drugu četvrtinu sa 15 koševa razlike i tu je utakmica, praktički, bila već gotova.

Nadam se da ćemo priključenjem Planinića i Drežnjaka izgledati puno bolje. Reynolds jest dana dosta zabio i on će nam biti pojačanje, no ja bih volio da je on imao više asistencija, da je više bio u službi momčadi, no on je još uvijek tu novi i trebat će mu vremena za adaptaciju - kazao je Velić koji je prvi na udaru kada je u pitanju nezadovoljstvo Ciboninih navijača.

Žalosno je to da je Cibona i u svom najjačem sastavu realno slabija momčad od sastava iz Laktaša, koja ima tri Amerikanca i odličnog srpskog beka Pota, pa se ovome porazu ne treba čuditi.

Jer ipak je riječ o klubu koji je "državni" projekt Republike Srpske, dok je predstečajnom nagodbom opterećena Cibona "projekt" Grada Zagreba koji i sam ima velikih financijskih dubioza.

Ciboni i Igokea ovo je bila 19. međusobna utakmica u regionalnoj ligi pri čemu su "igosi" upravo izborili svoju 11. pobjedu, čak šestu u Zagrebu. Osim toga, momčadi Dragana Bajića ovo je bila peta pobjeda u posljednjih šest utakmica regionalne lige, dok je Cibona u istom razdoblju slavila samo jednom i to protiv FMP-a.