Osijek protiv Slavena nastavio uspješan domaći niz

U susretu 19. kola Prve HNL Osijek je na stadionu Gradski vrt pred 2.000 gledatelja pobijedio Slaven Belupo s 3-2 upisavši petu domaću pobjedu u nizu.

Osijek je poveo u trećoj minuti pogotkom Mirka Marića i do kraja poluvremena rezultat se nije mijenjao. U nastavku je uslijedila golijada.

Gosti su izjednačili u 53. minuti preko Karla Lulića, no samo tri minute kasnije Marić je iz kaznenog udarca vratio Osijek u prednost, a u 66. minuti Laszlo Kleinheisler je zabio za 3-1. Tomislav Božić je u 73. minuti vratio nadu gostima smanjivši na 2-3, no do kraja susreta više nije bilo golova.

Bila je to peta domaća pobjeda Osijeka u nizu, te 18. uzastopni susret u Gradskom vrtu u kojem Osijek nije poražen.

Slaven Belupo je pak, nakon četiri pobjede u nizu spojio dva poraza.

U posljednjem susretu 19. kola kasnije se sastaju Hajduk i Istra 1961.

Na ljestvici vodi Dinamo s 44 boda, Rijeka na drugom mjestu ima 10 bodova manje, dok je Osijek treći s 33 boda. Hajduk je četvrti s 32 boda, ali i utakmicom manje.