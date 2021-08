Osijek je ispadanjem od CSKA izgubio šansu za lijepom zaradom u Konferencijskoj ligi

Za razliku od Rijeke, Osijek nažalost nije uspio proći u play-off Konferencijske lige. U 3. pretkolu prejak je bio bugarski CSKA, koji je nakon pobjede od 4:2 u Sofiji u Gradskom vrtu odigrao 1:1 i izborio prolazak. Žestoko i agresivno Osijek je otvorio susret protiv CSKA, no nakon pogreške Čebrenka gosti su poveli 1:0. Do odmora je uspio izjednačiti Škorić (45.), ali taj rezultata ostao je nažalost na semaforu do kraja utakmice.

– Igrači su dali sve od sebe, čestitam im na tome, čestitke i CSKA na pobjedi. Mislim da smo u prvoj utakmici igrali jako loše i to je presudilo. Ovaj put smo bili drukčiji, bolji, imali šanse, praktički smo sami sebi zabili gol. Jedna poluprilika i šut izvan 16 metara. Lijep gol, ali slučajan. Poslije smo bili koncentrirani i agresivni, stvarali smo šanse preko Škorića i Dakua. Nismo, nažalost, uspjeli zabiti drugi gol koji bi nam dao vjetar u leđa za treći – kazao je razočarani trener Osijeka Nenad Bjelica.

Osječani se nisu micali iz gostujuće polovice. Imali su čak 23 udarca na gol, no betonska obrana CSKA ništa nije propuštala. A ono i što je prošlo, obranio je Busatto, kao primjerice odlične prilike Škoriću i Dakuu. Na kraju je Bjelica morao stisnuti ruku kolegi Mladenovu.

– Presudila je prva utakmica. Na ovom nivou ne možete sebi dozvolili takvu utakmicu, prespavali smo, ušli u taj prvi susret podcjenjujući protivnika. To su svi radili pa se uvuklo u igrače. Svi su ih podcijenili, a oni su tvrda i čvrsta momčad. Mi smo u egalu s njima po kvaliteti, ali prva utakmica je presudila. Tko je bolji? CSKA je pobijedio s ukupnih 5:3 pa je očito da su oni bolji. Koncentrirat ćemo se na prvenstvo, pokušati biti što bolji. Samo fokus na prvenstvo i Kup – završio je Bjelica.

Osječani se sada mogu posvetiti domaćem prvenstvu i Kupu. Već u nedjelju ih u derbiju petog kola HNL-a čeka Rijeka.

Po viđenom u europskim natjecanjima, Rijeka je blagi favorit u toj utakmici.