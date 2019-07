Gađao zaštitara pa pao u kanal i ozlijedio se, privedeno osam navijača

Hajduk je ekspresno završio europsku avanturu. U uzvratnoj utakmici prvog pretkola Europske lige splitska momčad na Poljudu je izgubila od Gzira Uniteda (1:3) i ispala iz natjecanja.

Veliku Hajdukovu blamažu najteže je prihvatila Torcida, pa je tako 50-ak navijača sa sjeverne tribine nakon posljednjeg sučeva zvižduka ušlo na teren.

Neki od njih dotrčali su do Hajdukovih igrača pa je došlo i do naguravanja. Tko zna do čega bi to dovelo da nije priskočio zaštitar koji je stao između navijača i igrača. Ubrzo je na teren stigla interventna policija te spriječila sukob.

Splitska policija objavila je službeno priopćenje:

'Na nogometnom stadionu Poljud u Splitu sinoć je odigrana nogometna utakmica između HNK Hajduk i Gzira Uniteda. Nakon utakmice grupa osoba sa sjeverne tribine potiskivanjem je otvorila vrata zaštitne ograde i ušla na tartan-stazu, nakon čega je brzom reakcijom policijskih službenika vraćena na tribine.

Na teren je ušlo i nekoliko osoba sa zapadne tribine. Dio osoba priveden je u službene prostorije. Oko 22 sata jedna osoba s tribine bacila je nepoznati predmet prema zaštitaru i fotoreporteru, pri čemu je izgubila ravnotežu i pala u međuprostor tribine te je lakše ozlijeđena. Pružena joj je liječnička pomoć, nakon čega je privedena u policijsku postaju. Ukupno je privedeno osam osoba nad kojima se provodi kriminalističko istraživanje'.

