Drama na Poljudu! Navijači napali igrače i svečanu ložu

Nakon šokantnog ispadanja Hajduka na Poljudu od malteške Gzire United u prvom pretkolu Europske lige neki navijači odlučili su svoje nezadovoljstvo iskazati i na travnjaku.

Oko 50 navijača sa sjeverne tribine se nakon posljednjeg sučevog zvižduka probilo do tartan staze, a neki od njih i do sredine terena. Igrači su još bili na travnjaku, pa je došlo do neugodnih scena, ali bez nereda jer su organi reda brzo reagirali, piše 24sata.

Na zapadnoj tribina je masa okružila ložu i vrijeđala čelnike Hajduka. Ipak, sve je ostalo na verbalnom vrijeđanju jer je policija odradila svoj posao i smirila moguće nerede.