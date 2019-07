Oreščanin stao pred novinare i dao odgovor! Evo što je rekao o ostavci

Trener Hajduka Siniša Oreščanin dao je izjavu za medije nakon utakmice protiv Gzire United gdje je Hajduk sramotno ispao iz prvog pretkola Europske lige.

- Bilo je događanja oko kluba koja su mogla narušiti atmosferu, ali prave ekipe i pravi momci to prebrode. Sada se moramo usmjeriti na HNL i ići dalje - krenuo je Oreščanin koji je ipak preuzeo odgovornost.

Sramite li se barem malo? Pa niste izgubili od Barcelone nego Maltežana? Vaša odgovornost?

- Naravno da ne bježim od odgovornosti. Kroz tjedan smo odlučili podijeliti opterećenje među igračima...

Hoćete li dati ostavku? - upitan je od strane novinara.

- O tome ćemo mirno razgovarati ovih dana, u dogovoru s Upravom.

Je li bili riskantno igrati u ovoj postavi?

- Lako je biti general poslije bitke- odgovorio je Oreščanin.

- U prvom dijelu bili smo relativno zadovolji igrom, u drugom nismo - dodao je.

Ovo je najsramotniji poraz u povijesti ili sigurno jedan od njih i postavlja se pitanje odgovornosti. Jeste li razgovarali s čelnicima već?

- Nisam. Pokušavam ovo gledati s nogometne i normalne strane. Nisam tip koji koristi riječ debakl, rekli smo da Maltežani imaju 3-4 dobra igrača, neke se stvari jednostavno dogode - kaže.

Trener Maltežana Giovanni Tedesco bio je presretan...

- Jako sam sretan zbog ove pobjede. Mislim da su moji igrači odigrali vrlo dobru utakmicu protiv velikog kluba kao što je Hajduk. Da budem iskren, do 4 ili 5 popodne bio sam spreman na poraz, a onda sam vidio jedne hrvatske novine u kojima se najavljuje golijada i sigurna pobjeda Hajduka. Znate, nije sve u nogometu, nego i u respektu. Najavljena je golijada, da Hajduka igra s poluigračima, to je bio okidač koji me pokrenuo, pokazao sam igračima novine i to ih je motiviralo - rekao je Giovanni Tedesco.

