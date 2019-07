Navijači Hajduka bijesni: Najveća sramota u povijesti! Gasite klub i idite na bauštelu!

Hajduk je završio svoju europsku avanturu za ovu sezonu porazom od Gzire United, momčadi s Malte! Splićani su izgubili na Poljudu 3:1 i zbog više primljenih pogodaka na domaćem terenu ispali, a burne reakcije usljedile su nakon susreta.

Na službenoj Facebook stranici Hajduka razni su komentari.

- Najveća sramota u 108 godina postojanja kluba.Odmah treneru i sportskom direktoru otkaz bez razmišljanja - napisao je jedan navijač, a nitko nije imao pozitivne riječi.

- Ugasite klub - jasan je drugi. Dotaknuli su se ostali i udruge 'Naš Hajduk', a veliki je broj onih koji smatraju kako moraju otići Marin Brbić, Saša Bjelanović i Siniša Oreščanin.

- Jad, bijeda, sramota.. Ljudima koji su kupili pretplatničke karte za ovu sezonu savjetujem da ih još večeras svi poderu... Neka igraju na praznom stadionu - poželio je jedan navijač Hajduka, a drugi je bio izravan.

- Sve igrače poslati na bauštelu,,dati im motike-lopate i neka udaraju od jutra do mraka i tako do mirovine.Ostavite se nogometa jer to definitivno nije za vas.SRAMOTA - poručio im je.