On je sila prirode, nevjerojatan je. To što je uspio s 22 godine mogao je još samo Nadal

Carlos Alcaraz Garfia nije samo još jedan vrhunski tenisač, on je sila prirode koja je preoblikovala moderni tenis. Njegov put od skromnih početaka u Murciji do osvajanja najvećih svjetskih turnira i statusa najmlađeg broja 1 u povijesti priča je o talentu, predanosti i nevjerojatnoj mentalnoj snazi. U 23. godini već ima pet osvojenih Grand Slamova, baš kao i Rafael Nadal u toj dobi. Od velike trojke s 22 godine Roger Federer je osvojio samo Wimbledon, a Novak Đoković jedino Australian Open. Točno 22 godine imao je Rafael Nadal kada je 2008. godine osvojio Wimbledon, što je i njemu tada bio peti Grand Slam turnir u karijeri.

Rođen je u El Palmaru, mirnom predgrađu Murcije na jugoistoku Španjolske, kao drugo od četvero djece. Njegova životna priča neraskidivo je vezana za tenis od samog početka. Otac, Carlos Alcaraz González, i sam bivši profesionalni tenisač koji se zbog nedostatka financijskih sredstava nije uspio probiti, prenio je svoju strast na sina. Radio je kao trener i direktor u lokalnom teniskom klubu, Real Sociedad Club de Campo de Murcia, gdje je mali Carlos, s nadimcima "Carlitos" ili "Charly", s četiri godine prvi put uzeo reket u ruke. Dok je otac gradio njegovu tenisku budućnost, majka Virginia Garfia Escandón radila je kao prodajna asistentica u IKEA-i, osiguravajući stabilnost obitelji u kojoj su odrasli i stariji brat Álvaro te mlađa braća Sergio i Jaime. Obitelj je bila stup njegove karijere; otac i brat Álvaro, koji radi kao njegov sparing partner, često ga prate na turnirima, čineći tim koji je istovremeno profesionalan i duboko osoban.

Već u ranim tinejdžerskim godinama bilo je jasno da Alcaraz posjeduje izvanredan talent. Njegova igra bila je toliko obećavajuća da je privukao sponzore koji su mu omogućili plaćanje trenera i putovanja na juniorske turnire diljem Europe. Ključni trenutak dogodio se 2018. godine, kada se s 15 godina preselio u Villenu kako bi započeo trening u teniskoj akademiji Juana Carlosa Ferrera, bivšeg svjetskog broja 1 i osvajača Roland Garrosa. Ferrero, koji je odbio ponude trenirati već etablirane zvijezde kako bi se posvetio mladom sunarodnjaku, kasnije je opisao što ga je impresioniralo kod Alcaraza: "Radio je mnogo različitih stvari – drop shotove, lobove, trčao je na mrežu, stvari koje mladi igrači ne rade. Bio je iznimno dinamičan, to se odmah vidjelo." Pod Ferrerovim vodstvom, Alcaraz je procvjetao, osvojivši Junior Davis Cup sa Španjolskom i dosegnuvši 22. mjesto na ITF juniorskoj ljestvici, prije nego što se u potpunosti posvetio profesionalnoj karijeri.

Godina 2022. bila je godina u kojoj je Alcaraz od teniske nade postao globalna superzvijezda. Sezonu je započeo osvajanjem ATP 500 turnira u Riju, postavši najmlađi pobjednik u toj kategoriji. Ubrzo nakon toga u Miamiju je osvojio svoj prvi Masters 1000 naslov, pobijedivši Caspera Ruuda i postavši treći najmlađi osvajač Mastersa u povijesti. Njegov uspon postao je još spektakularniji na domaćem terenu u Madridu. Tamo je ispisao povijest postavši prvi tenisač koji je na istom turniru na zemljanoj podlozi pobijedio i Rafaela Nadala i Novaka Đokovića, i to u dva uzastopna dana. U finalu je dominantno svladao Alexandera Zvereva. Vrhunac sezone i karijere do tog trenutka dogodio se na US Openu. U finalu protiv Caspera Ruuda, u kojem je ulog bio ne samo Grand Slam naslov već i prvo mjesto na svijetu, Alcaraz je slavio u četiri seta. S 19 godina, četiri mjeseca i šest dana postao je najmlađi svjetski broj 1 u povijesti ATP ljestvice, srušivši rekord Lleytona Hewitta.

Izvan blještavila reflektora, Carlos Alcaraz ostaje skroman mladić duboko povezan sa svojom obitelji i korijenima u Murciji. Veliki je navijač nogometnog kluba Real Madrid, a u slobodno vrijeme uživa u golfu i šahu. Njegov uspjeh donio mu je višemilijunske iznose od turnirskih nagrada, ali i unosne sponzorske ugovore s globalnim brendovima kao što su Nike, Babolat i luksuzni proizvođač satova Rolex. Unatoč slavi, ostao je prizemljen, što dokazuje i pokretanjem svoje humanitarne zaklade "Carlos Alcaraz Garfia Foundation" 2024. godine, radi pomaganja djeci u nepovoljnom položaju. Njegova priča nije samo priča o sportskom uspjehu, već i o mladiću koji svojim primjerenim ponašanjem i zrelošću može biti inspiracija mladim ljudima diljem svijeta.