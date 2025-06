Alcaraz u žestokom finalu osvojio Roland Garros. Meč sa Sinnerom trajao je više od 5 sati

Nakon pet i pol sati fantastične borbe i predivnog tenisa Španjolac Carlos Alcaraz obranio je titulu pobjednika u Roland Garrosu, u nedjeljnom finalu pobijedio je prvog tenisača na svijetu, Talijana Jannika Sinnera, sa 4-6, 6-7(4), 6-4, 7-6(3), 7-6(10-2). Čudesni Alcaraz slavio je u najdužem finalnom meču u povijesti pariškog Grand Slam turnira, a pobijedio je premda je gubio 0-2 u setovima, a ujedno je spasio tri vezane meč-lopte u završnici četvrtog seta.

Alcaraz je time obranio naslov pobjednika u Rolandu Garrosu, a ujedno je došao do petog Grand Slam trofeja u karijeri. Sada ima po dvije pobjede u Roland Garrosu i Wimlbedonu, te jedno slavlje na US Openu, svoje premijerno koje je ostvario 2022. godine. Prošle godine je također u finalu u Parizu igrao pet setova i pobijedio Nijemca Alexandera Zvereva. Sinner je po prvi puta u karijeri igrao finale u Roland Garrosu, ali će na premijerni naslov još pričekati. Talijanski tenisač je ostao na tri osvojena Grand Slam turnira u karijeri. Ima dva slavlja na Australian Openu i jedno na US Openu.

U uvodna dva servis gema 23-godišnjeg Sinnera čak pet break prilika imao je Alcaraz. Niti jednu nije iskoristio, ali je Španjolac prvi došao do breaka. Napravio ga je kod 2-2, ali odmah je Sinner uzvratio istom mjerom i izjednačio na 3-3. Na početku finala 22-godišnji Alcaraz je djelovao jače, bolje i agresivnije, ali vrlo brzo je situaciju na terenu Philippe-Chatrier promijenio Sinner. Od 4-4 u prvom setu Talijan je nanizao čak pet gemova. Dobio je prvi set sa 6-4 te je s breakom prednosti poveo 3-0 u drugoj dionici.

FOTO Modrić ima gomilu luksuznih jurilica. Svoje limene ljubimce čuva u fantastičnoj vili

Nije Alcaraz izgledao kao da može poništiti taj zaostatak, ali je ipak uspio, u posljednji trenutak drugog seta. Kod 5-3, kada je Sinner servirao za 2-0 u setovima, Alcaraz je napravio break. Smanjio je na 4-5, potom izjednačio na 5-5 i odluka je pala u tie-breaku. Nepogrešivo je u njemu igrao i servirao Sinner te je brzo pobjegao na nedostižnih 6-2. Spasio je Alcaraz dvije set-lopte, ali više od toga nije uspio.

Odmah na startu trećeg seta Sinner je napravio novi break i samo na trenutak se činilo da je Alcaraz na koljenima. Ali, ne samo da je španjolski tenisač odmah vratio break minusa, već je napravio novi za vodstvo 4-1. Čuvao je prednost do 5-3 kada je servirao za osvajanje prvog seta u ovom finalu, ali je tada pokleknuo. Niti tada nije Alcaraz bio slomljen već je bez izgubljenog poena napravio break kod 5-4 i smanjio na 1-2 u setovima za opće oduševljenje na središnjem pariškom teniskom stadionu.

U četvrtom setu ravnopravna se borba vodila do 3-3 kada Sinner bez izgubljenog poena radi break i ogroman korak prema naslovu pobjednika. Kod 5-3 je Sinner na servis suparnika došao do 0-40 i tri vezane meč-lopte. Ni jednu nije iskoristio. Alcaraz je dobio pet poena u nizu i produžio nadu smanjivši na 4-5.

Tri sata i 50 minuta Sinner je djelovao psihički nesalomljiv, ali propuštene tri meč-lopte su utjecale na njega. Skratila mu se ruka kada je servirao za meč kod 5-4. Bacio je dvije lopte izvan terena, Alcaraz je žestoko pritisnuo i s breakom došao do 5-5. Vrlo brzo su tenisači ušli u novi tie-break ovog finala. Sinner je poveo 2-0, ali i počeo griješiti. Uslijedila su i dva asa Alcaraza, vodstvo 4-2, potom i dodatni bijeg za 2-2 u setovima.

Nakon propuštene tri meč-lopte Sinner je po prvi puta počeo griješiti u serijama tijekom finala. Loše je Talijan otvorio i odlučujući, peti set. Alcaraz je odmah napravio break i poveo 2-0. Kod 1-2 je Sinner propustio dvije break šanse, ali napokon je Alcaraz u odlučujućem setu počeo nizati savršene kratke lopte kojima je lomio suparnika i činio ga dodatno nervoznim. Držao je Alcaraz prednost do 5-4, a onda je i on, baš kao njegov suparnik, zapeo u trenutku kada je servirao za meč. Sinner je vratio zaostatak i izjednačio na 5-5 u trenucima kada su finalisti prekoračili pet sati fantastične borbe.