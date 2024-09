Okršaj Ronalda i Ten Haga se nastavlja: Moraš reći da imaš potencijal

Cristiano Ronaldo je prije dvije godine raskinuo ugovor s Manchester Unitedom nakon svađe s trenerom Erikom Ten Hagom. Portugalac je dolaskom aktualnog trenera Manchestera pao u drugi plan, provodio više vremena na klupi što je i dovelo do svađe i raskida ugovora. Ronaldo je sad igrač saudijskog Al Nassra, ali to ga ne sprečava da prati događanja u europskom nogometu. Tako je nedavno naletio na izjavu trenera koja se nije svidjela navijačima crvenih vragova:

"Istina je da to nisu bile pripreme u kojima možete raditi pet, šest tjedana s momčadi. Komplicirano je. Imali smo momčad za turneju po SAD-u, onda su došli igrači koji su igrali na Europskom prvenstvu i Copa Americi, pa sada pojačanja, i od toga moramo napraviti momčad. Momčad nije spremna, ali liga počinje. Postoji nekoliko trenera koji imaju ovaj problem", rekao je Ten Hag 15. kolovoza.

U izjavi je rekao i da će gradski rival City osvojiti i ligu i Ligu prvaka. Dakle, prema Ten Hagovim riječima ispada da se Manchester United od starta sezone može oprostiti od naslova Premier lige, a kako se nije svidjelo navijačima, tako nije ni Ronaldu.

"Ne možeš kao trener Uniteda reći da se nećeš boriti za titulu i da će Manchester City osvojiti Ligu prvaka i Premier ligu. Moraš reći barem da imaš potencijal i da ćeš pokušati. Moraš pokušati!", rekao je uvijek optimistični Portugalac, pa dodao:

"Ako Ten Hag posluša Ruuda van Nistelrooya, možda to pomogne. On poznaje klub, trebalo bi se slušati takve ljude kao što su Rio Ferdinand, Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville i Sir Alex Ferguson. Ne možete izgraditi klub bez znanja". Ten Hag je na to odgovorio:

"On je jako daleko u Saudijskoj Arabiji, daleko od Manchestera. Svatko ima pravo na svoje mišljenje, to je sasvim okej". U svakom slučaju, verbalni okršaji ovog dvojca još nisu završili, tko zna i kad će. Bit će zanimljivo ako se jednog dana kao treneri, svatko sa svojom momčadi, sretnu na terenu.

