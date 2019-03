Odbojkašima je to uspjelo: Dug od 3,3 milijuna postao višak od 500.000 kuna

Hrvatski sabor donio je odluku o imenovanju novih članova Nacionalnog vijeća za sport, u koje je na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovan Ante Baković, predsjednik Hrvatskog odbojkaškog saveza.

Da ova odluka nije donesena slučajno, pokazuje gotovo bajkoviti preokret u hrvatskoj odbojci, za koji je zaslužan “Presidente”, kako ga igrači od milja zovu.

Nakon što je Savezu već drugi put gotovo prijetio stečaj, na sjednici Skupštine u travnju 2017. na mjesto predsjednika dolazi Ante Baković.

Nije više "savez slučak"

Prošlo je 20 mjeseci od preuzimanja vodeće pozicije, a Savez je iz korijena restrukturiran. Uspostavljen je sustav organizacije od najniže instancije to Skupštine. Pet specijaliziranih odbora radi svoj posao i struka se u potpunosti poštuje.

– Naslijeđeni minus od vrtoglava 3,3 milijuna kuna do kraja 2018. pretvorio se u plus veći od pola milijuna kuna i otplaćena su sva dugovanja. Od nekad izbjegavanog danas smo poželjan partner – rekao je Ante Baković.

Okrenuli ste novu stranicu u HOS-u, niste više ‘savez slučaj’?

– Nova ekipa donijela je pregršt svježih ideja i moderno poslovanje. Uvođenjem elektroničkog zapisnika i testnog perioda vođenja statistike na najvišem stupnju natjecanja započela je prva faza intenzivnog ulaganja u klupska natjecanja i domaću ligu. Ne trebaju nam iluzije. Savez je postigao potrebnu stabilnost, a da bismo je mogli održati i ići naprijed, na redu su ozbiljne investicije u ligaška natjecanja. Za prvu godinu osigurane su lopte i kolica za sve klubove Superlige i prvih liga. Nabavljena su računala i kamere za elektronički zapisnik i statistiku koji nam omogućuju praćenje rezultata uživo na našoj web-stranici. U pregovorima smo s potencijalnim sponzorom za domaću ligu, kojim bismo pokrili troškove suđenja i time dodatno rasteretili klubove – rekao je Baković.

Šteta je što gospodarski sektor još uvijek ne prepoznaje odbojku kao najmasovniji ekipni sport, nego su klubovi najvećim dijelom ovisni o lokalnim gradskim i županijskim sredstvima, koja su često nedovoljna za pokrivanje osnovnih troškova natjecanja

– Vjerujem da će se klima ubrzo promijeniti. Samo pozitiva, tako bi se nekako mogla opisati naša nova poslovna deviza.

Reprezentacije su tijekom 2018. osvojile dva zlata – seniori su osvojili prvo mjesto u srebrnoj Europskoj ligi, a seniorke nakon 25 godina zlato na Mediteranskim igrama. U 2019. godini seniorske ekipe će biti na okupu gotovo 200 dana, a ekipe mlađih dobnih kategorija oko 180 dana, što je veliki iskorak u odnosu na dosadašnji rad.

– Odličan je to uvod u novu sezonu u kojoj je Hrvatska domaćin dvije zlatne Eurolige, muške i ženske, Final foura ženske zlatne Eurolige, Europskog prvenstva za kadetkinje zajedno s Italijom, kruna koje će biti nastup seniorki na Europskom prvenstvu u Mađarskoj, Turskoj, Slovačkoj i Poljskoj – istaknuo je predsjednik.

Final Four zlatne Eurolige za žene održat će se u Varaždinu

– Nadamo se plasmanu na najvišu poziciju. Time bi ženska seniorska ekipa ostvarila plasman za mogući ulazak u svjetsku Ligu nacija – kaže Baković.

Osim dvorane, očekuje nas i nova serija od šest turnira odbojke na pijesku te organizacija Continental kupa kao pretkvalifikacijskog natjecanja za Olimpijske igre.

– Odbojkaško ljeto u Hrvatskoj bit će prepuno aktivnosti. Osim natjecanja, pokrenuli smo i projekt nacionalnog odbojkaškog kampa za djevojčice i dječake od 2002. do 2009. godišta. Od ove godine pokrećemo i dodatnu edukaciju trenera organizacijom međunarodnog seminara FIVB-a, level 1. Svjesni smo posla koji nas čeka, ali isto tako i puni elana. Velika podrška stiže iz redova sponzora – HEP-a, Ine, Janafa – istaknuo je Baković.

Savez vodi projekt sufinanciran iz programa Erasmus+Sport u suradnji sa Zagrebačkom školom ekonomije i managementa i KIF-om Split te još pet međunarodnih odbojkaških saveza – Italije, Poljske, Austrije, Slovenije i Islanda.

– Dvogodišnji projekt započeo je prije mjesec dana. Ovo nam je prvi, ali sigurno ne i posljednji projekt – naglasio je Baković.

I odbojka u regionalnoj ligi

Osim novih edukacijskih projekata, pri kraju je i projektiranje nacionalnog odbojkaškog centra koji bi se trebao početi graditi u okolici Zagreba tijekom 2020. godine.

– Velika podrška struktura već postoji, a nadamo se i otvaranju nekoliko linija financiranja kojima bismo zatvorili investiciju od gotovo 6,5 milijuna eura. Ne treba ni spominjati koliko će dugo takav objekt biti nositelj razvoja i kvalitete hrvatske odbojke – kaže Baković.

U sklopu nacionalnog centra projektirane su dvije dvorane – jedna s tri odbojkaška terena za treninge i utakmice, a druga s dva terena odbojke na pijesku i terenom za sjedeću odbojku. U planu su i do četiri vanjska terena za odbojku na pijesku, ali i smještajni kapaciteti za do 120 osoba, što sasvim zadovoljava potrebe do pet reprezentacija, za pripreme i prijateljske utakmice, pa i manje međunarodne turnire.

Ambicijama u ovom Savezu nikad kraja, pa se tako od jeseni na inicijativu klubova širi sustav Superlige sa sadašnjih osam na 12 klubova u muškoj i 10 u ženskoj kategoriji, ali pregovara i na međunarodnoj sceni o formiranju nove, regionalne klupske lige.

– Umjesto dosadašnjeg turnirskog natjecanja u MEVZA-i, novo natjecanje organiziralo bi se na principu lige, a u njemu bi sudjelovali klubovi iz većine zemalja u okruženju. Iako je ovo za sada tek ideja s puno posla, ako je suditi po dosadašnjim rezultatima, ne sumnjamo da će i ova ideja zaživjeti. Klubovi i rad s mladima su naši korijeni. To je ono najvažnije. I sad kada je Savez u stabilnoj uzlaznoj putanji, vrijeme je da se posvetimo sustavnom radu na terenu. Svi su u našem uredu entuzijasti i zaljubljenici u posao koji rade i sada sa sigurnošću mogu reći da ne sumnjam u uspješnu realizaciju svih ideja i planova – zaključio je Ante Baković kojem je priznanje za 25-godišnju uspješnu prezentaciju odbojke i rad Saveza u Hrvatskoj uručeno i od predsjednika svjetske odbojkaške federacije na kongresu u Cancunu 2018.