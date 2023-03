Odbio je vatrene pa debitirao pored Ibrahimovića. Danas malo tko zna gdje je

Rođen je u Zenici, odrastao je u Švedskoj, a mogao je igrati i za - Hrvatsku. Branimir Hrgota (30) u svibnju 2013. zabio je hat-trick u dresu Borussije Mönchengladbach protiv Mainza u Bundesligi i mnogi su se počeli pitati tko je napadač koji je sezonu ranije u klub stigao kao anonimac. Ubrzo su ga prozvali 'novim Ibrahimovićem', ali tada se još nije vezao ni za jednu reprezentaciju. Iduća sezona bila mu je nešto slabija, a onda je u ljeto 2014. Sarajevu u Europskoj ligi zabio pet pogodaka i čekanju je došao kraj.

Prvo se u kolovozu pojavila informacija da je odabrao 'kockasti' dres, da bi samo mjesec dana kasnije debitirao za Švedsku. Što se zapravo dogodilo? Niko Kovač, a prije njega i U-21 izbornik Ivo Šušak, želio ga je vidjeti među vatrenima, čak je posjetio njegovu obitelj u Njemačkoj i činilo se da je sve dogovoreno. No, uslijedio je preokret, Hrgota je nakon U-21 selekcije svoj put nastavio u seniorima švedske reprezentacije i u rujnu 2014. odigrao drugo poluvrijeme u prijateljskoj utakmici protiv Estonije. Postojao je i interes BiH.

- Po informacijama koje dobivam od svog savjetnika, interesi sva tri saveza postoje. Kao što sam već rekao, nijednog trenutka sebi ne stvaram pritisak za koga ću igrati. Siguran sam u jedno, da ćemo moj menadžer i ja, u dogovoru s mojim roditeljima, izabrati za mene najbolje rješenje - izjavio je prije donošenja odluke.

Hrgota je u debiju u 46. minuti zauzeo mjesto Emila Forsberga na lijevoj strani napada, a u samom vrhu ofanzivne linije bio je kapetan Zlatan Ibrahimović, koji je postigao oba pogotka u pobjedi 2:0. Do kraja godine odigrao je u nacionalnom dresu još dvije utakmice, protiv Lihtenštajna i Francuske, ulazeći s klupe.

Foto: Instagram

Do danas mu to ostaju jedina tri nastupa za Šveđane. Bio je na klupi reprezentacije početkom prošle godine, kada su igrali kvalifikacije za SP u Kataru i Ligu nacija, ali nije zaigrao. A gdje je Hrgota, koji je od 2016. do 2019. bio u Eintracht Frankfurtu, danas? Kapetan je Greuther Fürtha u drugoj njemačkoj ligi i u 25 nastupa u tekućoj sezoni zabio je osam pogodaka. Momčad je trenutno tek 11. s 30 bodova.

Trenutno prema Transfermarktu vrijedi milijun i pol eura.