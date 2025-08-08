Od 'igrača iz podruma' do milijunaša: Kako je eSports postao ozbiljna industrija vrijedna milijarde

Daleko su iza nas vremena kad je eSports zajednica prestala biti “grupa mladih momaka koji se igraju videoigara” te postala itekako ozbiljna profesija. Naravno, “ozbiljnost” nečega temelji se na subjektivnoj percepciji, koliko svatko od nas smatra da je neki tip zanimanja sam po sebi ozbiljan ili banalan, no kad u ovom kontekstu govorimo o ozbiljnosti, govorimo o tome kako je zanimanje strukturirano u smislu platežne moći, stabilnosti i funkcionalnosti. A eSports svijet u tom je smislu već godinama na maksimalno ozbiljnoj razini.

Tisuće ljudi imaju poslove

Cijelu putanju od neozbiljno shvaćenog zanimanja do pune profesionalnosti objasnit ćemo na primjeru računalne videoigre League of Legends (LoL), jednog od predvodnika svjetske eSports scene. Za one koji ne znaju, LoL je, ukratko, igra koncipirana po principu strateške borilačke arene, gdje se sučeljavaju dva tima od po pet igrača, a cilj je doći do protivničke baze i osvojiti je. Igra je nastala još 2009. godine, a od 2011. krenuo je njezin rast na profesionalnoj razini, kad je organizirano prvo svjetsko prvenstvo u Švedskoj. Nagradni fond iznosio je 100 tisuća dolara, a sama činjenica da najbolji igrači mogu zaraditi velike nagrade uvelike je pomogla u profesionalizaciji cijele zajednice.

Od 2013. u sustav su uvedene godišnje lige po kontinentima, i tu je LoL zajednica učinila najveći korak unaprijed. Igrači su potpisivali profesionalne ugovore s momčadima u kojima su počeli dobivati redovite plaće, a u momčadima su plaćeni bili i treneri te analitičari. U sustavu koji je vrlo brzo postao visokokompetitivan uz financijsku stabilnost rasli su i zahtjevi, pa je postalo potrebno da igrači treniraju i po osam sati na dan. Nisu ti treninzi u počecima podrazumijevali samo igranje videoigre već i brojne vježbe refleksa i koncentracije.

Već tada je LoL počeo dobivati važan prostor u kulturi. Mediji poput ESPN-a, BBC-ja i Forbesa počeli su pratiti natjecanja, a Riot Games, osnivač igre LoL, počeo je potpisivati sponzorske ugovore za natjecanja s tvrtkama poput Coca-Cole, Red Bulla i Mastercarda. Isto tako, naveliko se počela razvijati i infrastruktura diljem svijeta, s gradnjom specijaliziranih arena u kojima su se natjecatelji sučeljavali, a publika dolazila gledati i navijati. Godinu dana poslije, tijekom 2014., uslijedila je još jedna velika promjena paradigme i percepcije kad je finale svjetskog prvenstva na stadionu Sangam u južnokorejskom Seoulu uživo pratilo 40 tisuća ljudi, a preko interneta 27 milijuna ljudi, što su brojke kojih se ne bi posramila ni, recimo, jedna finalna utakmica košarkaške NBA lige.

I u idućih pet-šest godina priča je rasla i percepcija se mijenjala. Momčadi su počele zapošljavati sportske psihologe i nutricioniste, stabilne poslove sve više su počeli dobivati i ljudi koji rade u produkciji prijenosa, od komentatora, preko montažera i kamermana, pa sve do ljudi zaduženih za društvene mreže. Kad zbrojimo sve profesionalne momčadi i sve ljude koji su dobili posao u produkciji prijenosa, već u kasnim 2010-ima tisuće su ljudi imale osiguranu egzistenciju samo od LoL-a. Čak su i brojna sveučilišta diljem svijeta počela nuditi eSports stipendije za one koji se žele profesionalno baviti gamingom, što je donijelo dodatnu legitimizaciju ovakvih karijera.

U međuvremenu su LoL turniri rasprodavali mitske lokacije poput Madison Square Gardena u New Yorku ili O2 Arene u Londonu, pa čak i Olimpijskog stadiona u Pekingu, kultnog “Ptičjeg gnijezda”, na kojem je 81 tisuća ljudi uživo pratila finale SP-a 2017. godine.

Ulažu Shaq i Ronaldo

U ovom desetljeću, u proteklih pet godina, eSports scena već je polagano počela dolaziti do razine značaja u kulturi koji nadilazi i same videoigre. Pjevači proizašli iz LoL zajednice koji pjevaju o tematikama iz videoigre imaju stotine milijuna pregleda, u LoL momčadi velike svote investiraju sportske zvijezde poput Shaquillea O’Neala i Ronalda Nazarija, a uvelike su pomogli i brojni dokumentarni popratni sadržaji koji su gotovo pa u potpunosti razbili stereotipe o “gejmerima iz podruma”.

Prije tri godine LoL je bio uvršten na Azijske igre, azijsku inačicu Olimpijskih igara, te su se najboljima dodijelile i legitimne medalje, kao i u svim ostalim tradicionalnim sportovima. A za dvije godine održavaju se Olimpijske virtualne igre u ingerenciji Međunarodnog olimpijskog odbora. Čak su u brojnim državama eSportovi priznati kao službeni sportovi (SAD, Kina, Švedska, Rusija, Kanada, Južna Koreja, Indija i Grčka).

Prije nego što eSports scena nastavi rapidno rasti, reći ćemo vam samo da se ovogodišnje svjetsko prvenstvo u igri League of Legends u Šangaju igra za ukupan nagradni fond od pet milijuna dolara te da se očekuje minimalno 200 milijuna jedinstvenih gledatelja tijekom turnira. Sve u svemu, jako ozbiljna priča.